Ένας άνδρας που συμμετείχε σε bachelor party σε καταφύγιο άγριας ζωής στη Νότια Αφρική ξύπνησε απότομα όταν δύο πεινασμένες ύαινες τον έσυραν έξω από τη σκηνή του. Ο Νίκολας Χολς, 27 ετών, δέχτηκε δαγκώματα στα πόδια και το κεφάλι από τα σαρκοφάγα ζώα, ενώ προσπαθούσαν να τον τραβήξουν στο σκοτάδι για να τον κατασπαράξουν. Ο τρομοκρατημένος αγρότης περιέγραψε πως μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του, ενώ τα ζώα τον ταρακουνούσαν μέσα σε ένα θολό χάος. Ο Νίκολας αντέδρασε άμεσα και έσπρωξε το χέρι του στο στόμα της μιας ύαινας και έβαλε τον αντίχειρά του στο μάτι της δεύτερης, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν προσωρινά.

Οι κραυγές του ειδοποίησαν τον πατέρα του, Κόλιν Χολς, στο Cape Vidal Nature Reserve στο St Lucia της επαρχίας KwaZulu-Natal, ο οποίος έτρεξε με φακό για να σώσει τον γιο του. Ο συνδυασμός των κινήσεων του Νίκολας και των κραυγών του πατέρα του έκανε τις δύο ύαινες να υποχωρήσουν και να φύγουν από το κάμπινγκ, ωστόσο είχαν ήδη προλάβει να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, το κρανίο, το πόδι και το χέρι του. Χρειάστηκαν πάνω από 70 ράμματα και την επέμβαση πλαστικών χειρουργών για να αποκατασταθούν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πατέρας του, 55 ετών, ανέφερε ότι ο γιος του απολάμβανε το bachelor party με 20-30 φίλους και επέστρεψε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη σκηνή του. Όπως εξήγησε, ο Νίκολας είχε κλείσει τη σκηνή, αφήνοντας όμως μια χαραμάδα έξι ιντσών για αερισμό, προσφέροντας έτσι την τέλεια ευκαιρία στις ύαινες. Η πρώτη ύαινα μπήκε μέσα από τη χαραμάδα, τράβηξε το φερμουάρ και δάγκωσε το πόδι του, ενώ η δεύτερη ύαινα άρπαξε το κεφάλι του. Ο άνδρας αντέδρασε άμεσα με τα χέρια του και κατάφερε να απωθήσει τα ζώα, γνωρίζοντας ότι, αν δεν πολεμούσε, θα τον κατασπάραζαν. Στη μάχη των 45 δευτερολέπτων υπέστη σοβαρά δαγκώματα, αλλά κατάφερε να επιβιώσει.

Ο Κόλιν Χολς περιέγραψε τη δραματική στιγμή: «Άκουσα τον Νικ να φωνάζει και όταν έφτασα ήταν καλυμμένος με αίμα. Κατάλαβα πόσο απομακρυσμένοι ήμασταν και τον έβαλα στο αυτοκίνητο για να τον πάω στο νοσοκομείο. Χρειάστηκαν δύο ώρες για να φτάσουμε, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, αλλά στο νοσοκομείο υπήρχε ήδη ομάδα γιατρών που έσπευσαν να τον χειρουργήσουν». Οι γιατροί καθάρισαν τα τραύματα και οι πλαστικοί χειρουργοί ανέλαβαν την αποκατάσταση του προσώπου, των χεριών και του αστραγάλου. Ο Νίκολας έκανε περίπου 30 ράμματα στο πρόσωπο και 40 στα χέρια και τα πόδια. Η σύζυγός του τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και υποσχέθηκε να τον πάει πίσω στο αγρόκτημά τους στο Eshowe μόλις οι γιατροί δώσουν το «πράσινο φως».

Τον προηγούμενο μήνα, ένας επιχειρηματίας από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε δεχτεί επίθεση από ύαινα στην ίδια κατασκήνωση μέσα από το πανί του παραθύρου της σκηνής, με αποτέλεσμα να του κοπεί η άκρη της μύτης. Ο εκπρόσωπος της Ezemvelo KZN Wild Life, που διαχειρίζεται το Cape Vidal στο iSimangaliso Wetland Park, επιβεβαίωσε και τις δύο επιθέσεις. «Θα πιάσουμε τις ύαινες και θα καθορίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισής τους, αλλά μέχρι τότε ζητάμε από όλους τους κατασκηνωτές να κλείνουν τις σκηνές τους», δήλωσε.

Οι ύαινες μπορούν να φτάσουν τα δύο μέτρα μήκος, να ζυγίζουν έως 86 κιλά και να τρέχουν με 64 χλμ/ώρα. Αν και σκοτώνουν λιγότερους από έξι ανθρώπους τον χρόνο και συνήθως αποφεύγουν τους ανθρώπους, η πείνα ή η μυρωδιά κρέατος μπορούν να τις προσελκύσουν. Ο πρώην φύλακας άγριας ζωής, Άντρε Μπρινκ, δήλωσε: «Οι ύαινες φοβούνται μόνο τα αρσενικά λιοντάρια και τον άνθρωπο, αλλά όταν είναι πολλές μπορούν να επιτεθούν. Το δάγκωμά τους είναι εξαιρετικά ισχυρό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μολύνσεις».