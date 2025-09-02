Ένα σώμα ενόρκων στο Μαϊάμι διέταξε την Tesla να καταβάλει αποζημίωση ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα θανατηφόρο δυστύχημα του 2019 στη Φλόριντα, όταν ένας χάκερ αποκάλυψε κρίσιμα δεδομένα του οχήματος τα οποία η εταιρεία ισχυριζόταν ότι «δεν υπήρχαν».

Όπως αναφέρει η New York Post, η απόφαση, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, έκρινε την Tesla εν μέρει υπεύθυνη για το τροχαίο στο Key Largo, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 22χρονη Ναΐμπελ Μπεναβίδες Λεόν και ο σύντροφός της, Ντίλον Ανγκούλο.

Hacker uncovers ‘missing’ Tesla Autopilot data in deadly crash, triggering $243M verdict to victims’ families https://t.co/JRhqx9f86g pic.twitter.com/kcbBN7xS9i — New York Post (@nypost) September 1, 2025

Οι ένορκοι είδαν αποδείξεις ότι τα ίδια τα συστήματα της Tesla είχαν καταγράψει ένα στιγμιότυπο σύγκρουσης λίγο πριν το δυστύχημα, δεδομένα που η εταιρεία υποστήριζε ότι έλειπαν, μέχρι που ο γνωστός χάκερ με το ψευδώνυμο @greentheonly τα ανέσυρε από τον υπολογιστή του Autopilot μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Tesla είχε ισχυριστεί ότι η σύγκρουση οφειλόταν αποκλειστικά στον οδηγό George McGee, ο οποίος παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε Autopilot όταν έσκυψε να πάρει το κινητό του. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι το εγχειρίδιο χρήσης ξεκαθαρίζει πως οι οδηγοί πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση. Όμως η πλευρά των εναγόντων κατηγόρησε την Tesla ότι τους παραπλάνησε για χρόνια σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα και ότι παραπλάνησε ακόμα και τις αρχές ερευνών, ενώ γνώριζε την ύπαρξη των στοιχείων από την πρώτη στιγμή.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι κάμερες του Tesla είχαν εντοπίσει ένα όχημα σε απόσταση περίπου 50 μέτρων και έναν πεζό σε περίπου 35 μέτρα, ενώ το αυτοκίνητο επιχειρούσε να χαράξει πορεία μέσα από το σταθμευμένο φορτηγό του ζευγαριού. Ο δικηγόρος της Tesla, Joel Smith, παραδέχτηκε πως η εταιρεία υπήρξε «αδέξια», αλλά αρνήθηκε ότι υπήρξε δόλος: «Δεν πιστεύαμε ότι το είχαμε, και τελικά βρέθηκε είναι εξαιρετικά χρήσιμο κομμάτι πληροφορίας».

Η ετυμηγορία στο Μαϊάμι αποτελεί σπάνια δικαστική ήττα για την τεχνολογία Autopilot της Tesla, η οποία σε άλλες υποθέσεις είτε έχει κερδίσει είτε έχει προχωρήσει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Οι δικηγόροι εκτιμούν ότι η υπόθεση αυτή άνοιξε για πρώτη φορά το «μαύρο κουτί» δεδομένων της εταιρείας με τρόπο που έπεισε τους ενόρκους.

Η απόφαση έχει ήδη αντίκτυπο και εκτός Φλόριντα. Στο Τέξας, αγωγή μετόχων επικαλείται την ετυμηγορία, κατηγορώντας την Tesla ότι παραπλάνησε επενδυτές για τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης. Στην Καλιφόρνια, αναμένεται το φθινόπωρο νέα δίκη για θανατηφόρο δυστύχημα, με τους ενάγοντες να δηλώνουν ότι θα διεκδικήσουν αποζημίωση άνω του ενός δισ. δολαρίων.

Η Tesla έχει ζητήσει από τον δικαστή να ακυρώσει την απόφαση του Μαϊάμι ή να διατάξει νέα δίκη, επιμένοντας ότι η διαμάχη για τα δεδομένα ήταν «άσχετη». Η εταιρεία δηλώνει αποφασισμένη να ασκήσει έφεση.

Για την οικογένεια της Ναΐμπελ Μπεναβίδες Λεόν και του Ντίλον Ανγκούλο, η απόφαση δεν είχε τόση σημασία για το οικονομικό σκέλος, όσο για την αποκάλυψη του τρόπου που η Tesla χειρίστηκε την υπόθεση. «Έχουμε μια κάποια ανακούφιση που ο κόσμος έμαθε την αλήθεια, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για μας», δήλωσε η αδελφή της Ναΐμπελ. «Η αδελφή μου δεν είναι πια εδώ. Και τίποτα δεν θα τη φέρει πίσω».

Ο επικεφαλής δικηγόρος της Tesla, Theodore J. Boutrous Jr., σχολίασε στην Washington Post: «Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση, γιατί αβάσιμες και αντισυνταγματικές αποφάσεις όπως αυτή αποτελούν κίνδυνο για την καινοτομία στην ασφάλεια και την τεχνολογική πρόοδο, δημιουργώντας λάθος κίνητρα για τους κατασκευαστές». «Η ετυμηγορία αυτή είναι πραγματικά εκτός πλαισίων δεδομένων και νόμου, και ανυπομονούμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια», πρόσθεσε.