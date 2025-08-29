Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα μέτρα προστασίας που παρείχαν οι μυστικές υπηρεσίες για την ασφάλεια της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2004 Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με πηγές του AP.

Οι πρώην αντιπρόεδροι συνήθως λαμβάνουν προστασία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για έξι μήνες μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, ενώ οι πρώην πρόεδροι την έχουν για όλη τους τη ζωή. Ωστόσο, πηγή αναφέρει ότι ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε μια οδηγία που επέκτεινε την προστασία της Χάρις πέραν των έξι μηνών.