Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας.

Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ