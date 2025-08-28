Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας.
Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης.
Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.
Δείτε συγκλονιστικά βίντεο:
✈️ A Polish F-16 fighter jet crashes during rehearsal for Radom Air Show 2025 in Sadkow, killing the pilot instantly— Anadolu English (@anadoluagency) August 28, 2025
🔥 The jet loses control mid-maneuver and explodes in a fireball, prompting an investigation into the fatal accident pic.twitter.com/dICYPTMuoH
Πηγή: ΑΠΕ