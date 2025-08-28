Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε σήμερα ότι 26 ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων –μεταξύ αυτών οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν– θα παραστούν την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί για τον εορτασμό της 80ής επετείου από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά μήκος της λεωφόρου που οδηγεί στην τεράστια πλατεία Τιενανμέν.

Ανώτερος αξιωματούχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Χονγκ Λέι, έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη που θα κάνει ο κ. Κιμ στην Κίνα από τον Ιανουάριο του 2019.

Το Πεκίνο εννοεί να κάνει επίδειξη δύναμης σε όλο τον κόσμο με την παρέλαση αυτή, που συμπίπτει με την επέτειο της επίσημης συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας.

Θα ακολουθήσει σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) με τη συμμετοχή κάπου είκοσι ξένων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.