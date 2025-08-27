Εδώ και δεκαετίες έχει δοθεί αγώνας για να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση, ειδικά των κοριτσιών λόγω των έμφυλων ανισοτήτων, με τα κορίτσια πλέον να συναγωνίζονται τα αγόρια ή και να τα ξεπερνούν στα μαθήματα. Ωστόσο, στα μαθητικά υστερούν και μάλιστα δραματικά.

Γαλλική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature παρακολούθησε τις επιδόσεις 2,6 εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν μέρος στο EvalAide της Ακαδημίας του Παρισιού, κάνοντας εξαμηνιαία τεστ.

Σύμφωνα με τον Economist που αναπαρήγαγε τα αποτελέσματα, στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεν υπήρχε σαφής διαφορά στις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών στα μαθηματικά. Η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά τους τέσσερις μήνες όμως και συνέχισε όσο περνούσαν τα χρόνια.

Το μικρότερο χάσμα ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια ήταν 5% και αφορούσε τόσο μαθητές σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια σχολεία για τα σχολικά έτη μεταξύ 2018-2021.

Διάγραμμα που δείχνει την απόκλιση

Μάλιστα, το χάσμα μεταξύ των φύλων μεγάλωνε για τα κορίτσια που προέρχονταν από εύπορες οικογένειες ή με υψηλό εισόδημα, ενώ ήταν τραγικά αν ο ένας γονιός ήταν επιστήμονας, πόσο μάλλον και οι δύο. Οι κακές επιδόσεις αφορούσαν μόνο τα μαθηματικά όμως και δεν σχετίζονταν με τα υπόλοιπα μαθήματα, τη γενική σχολική επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού.

Η Pauline Martinot, επικεφαλής συγγραφέας και γιατρός με εμπειρία στη νευροανάπτυξη και την παγκόσμια υγεία, ξεκαθάρισε πως η απόκλιση δεν οφείλεται στις ικανότητες αλλά στο άγχος

«Τα μαθηματικά συνήθως διδάσκονται και εξετάζονται ανταγωνιστικά και υπό πίεση χρόνου, συνθήκες που τα κορίτσια έχουν μάθει να φοβούνται. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες. Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν συχνά χειρότερες επιδόσεις στα χρονομετρημένα ή ανταγωνιστικά τεστ μαθηματικών», είπε η Martinot.

Επίσης, τόνισε ότι η στερεοτυπική άποψη πως αγόρια εκ φύσεως είναι καλύτερα με τους αριθμούς μπορεί να επιδεινώσουν το πρόβλημα, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στα κορίτσια ή την εμπιστοσύνη των κοριτσιών στον εαυτό τους.

Γενικώς, έχει αποδειχτεί ότι συνήθως τέτοιες απόψεις πηγάζουν από τους γονείς, ειδικά αν είναι συντηρητικοί και η Martinot πιστεύει πως για αυτό τον λόγο το φαινόμενο είναι πιο συχνό σε κορίτσια από εύπορες οικογένειες.

Ο Economist σημείωσε πως τα ευρήματα έχουν σημασία και πέραν της Γαλλίας. Από τις 73 χώρες που παρακολουθούνται από τον ΟΟΣΑ, μια ομάδα κυρίως πλούσιων χωρών, μόνο 22 αναφέρουν καλύτερες βαθμολογίες στα μαθηματικά για τα κορίτσια από ό,τι για τα αγόρια.