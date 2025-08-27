Μια 81χρονη γυναίκα είναι νεκρή από πλήγματα των δυνάμεων της Ρωσίας στη Χερσώνα, από τα οποία τραυματίστηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 27/8 αξιωματούχοι της πόλης αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, γύρω στις 04:45 τοπική ώρα (05:45 ώρα Ελλάδος), πυροβολικό του ρωσικού στρατού βομβάρδισε τη Χερσώνα, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της πόλης σε ανάρτησή του στο Facebook.

Μια 81χρονη σκοτώθηκε από την επίθεση και μία 53χρονη τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, πρόσθεσε.

Η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της Χερσώνας γνωστοποίησε παράλληλα ότι ένας 56χρονος τραυματίστηκε επίσης στην Χερσώνα σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) στο κεντρικό της τμήμα.

Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι διενεργείται έρευνα για «έγκλημα πολέμου» που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος έχει θέσει υπό τον έλεγχό του περίπου το 20% της επικράτειας της Ουκρανίας, στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της, επιτάχυνε την προέλασή του στο πεδίο τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζοντας λιγότερες και λιγότερο καλά εξοπλισμένες ουκρανικές μονάδες.

Ο περιφερειάρχης της Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε παράλληλα ότι ρωσική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση του ουκρανικού ενεργειακού τομέα στην περιοχή.

Λόγω της επίθεσης διακόπηκε προσωρινά η παροχή ρεύματος στους καταναλωτές, διευκρίνισε ο Βολοντίμιρ Κόχουτ σε ανάρτησή του στο Telegram, σημειώνοντας ότι η ηλεκτροδότηση έχει τώρα αποκατασταθεί.

Σύμφωνα παράλληλα με άλλους αξιωματούχους της Ουκρανίας, ρωσική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε επίσης διακοπές ρεύματος σε τμήματα της βόρειας πόλης Σούμι, καθώς η Ρωσία έπληξε ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις υποδομής.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Σούμι Σέρχιι Κριβοσεϊένκο, από σήμερα το πρωί όλες οι εγκαταστάσεις ύδρευσης της πόλης δεν είχαν ρεύμα και στηρίζονταν σε εφεδρικά συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Όπως πρόσθεσε, και οι υγειονομικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούσαν επίσης εφεδρικές πηγές ενέργειας.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 74 drones από τα 95 που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη διάρκεια της νύχτας, ενώ 21 drones έπληξαν εννέα τοποθεσίες στη χώρα.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας έχουν δεχθεί επίθεση 2.900 φορές μόνον από τον Μάρτιο του 2025.

Η Ρωσία η οποία έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι στοχοθετεί αμάχους μετά την εισβολή της στην Ουκρανία πριν από πάνω από τρία χρόνια, δηλώνει ωστόσο ότι τα ενεργειακά συστήματα κι άλλες υποδομές αποτελούν θεμιτούς στόχους επειδή συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Φωτιά και απομάκρυνση κατοίκων στη ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone

Ο προσωρινός κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Ροστόφ Γιούρι Σλιούσαρ ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι 15 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον καθώς τα συντρίμμια ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη.

«Το σημαντικότερο είναι ότι κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο Σλιούσαρ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, στην οποία πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 26 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσα στα οποία 15 πάνω από την περιφέρεια Ροστόφ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το υπουργείο δημοσιεύει στοιχεία για τον αριθμό των drones που κατέρριψε η Ρωσία κι όχι για τον αριθμό των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπέλυσε η Ουκρανία.

Ο Σλιούσαρ πρόσθεσε ότι drones καταρρίφθηκαν σε επτά διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Ροστόφ κι ότι συντρίμμια από αυτά προκάλεσαν ζημιές σε οροφές και προσόψεις διαφόρων κτιρίων κατοικιών.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε παράλληλα ότι τουλάχιστον 7 κτίρια διαμερισμάτων υπέστησαν ζημιές μετά την επίθεση με drone στο κεντρικό τμήμα της Ροστόφ επί του Ντον.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Το Κίεβο, το οποίο έχει εντείνει τα πλήγματά του στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, δηλώνει ότι οι επιθέσεις του γίνονται σε απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα της Μόσχας στην Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ