Τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου ή υψηλότερες, καταγράφει σήμερα, Τετάρτη 27/8 το Τόκιο.

Πρόκειται για ένα γεγονός άνευ ιστορικού προηγουμένου, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί κύματα καύσωνα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ακολουθία ημερών με τόσο υψηλές θερμοκρασίες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα ζέστης πιο έντονα, πιο συχνά και πιο γενικευμένα.

Οι ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποιούν εναντίον της άμεσης σύνδεσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες –για παράδειγμα, καύσωνα σε μια δεδομένη περίοδο– και της μακροπρόθεσμης αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Μολαταύτα αναγνωρίζουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας τροφοδοτεί τα τελευταία χρόνια απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο θερμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ, ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε καταγραφτεί το 2023, ενώ το φθινόπωρο που ακολούθησε ήταν το πιο θεσμό αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία πριν από 126 χρόνια.

Οι ιαπωνικές κερασιές, εμβληματικές στο αρχιπέλαγος, ανθίζουν νωρίτερα, εξαιτίας των πιο υψηλών θερμοκρασιών, ή δεν ανθίζουν πλήρως, καθώς το φθινόπωρο και οι χειμώνες δεν είναι αρκετά ψυχροί.

Άλλο φαινόμενο που εξέπληξε πολλούς στη χώρα: στο όρος Φίτζι, το χιόνι που καλύπτει την κορυφή του δεν εμφανίστηκε πέρυσι παρά στις αρχές του Νοεμβρίου, αντί για τις αρχές του Οκτωβρίου όπως είναι το συνηθισμένο.

Πηγή: ΑΠΕ