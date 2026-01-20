Μετά το 93-74 του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια, ο Έργκιν Άταμαν επαίνεσε την απόδοση του Βασίλη Τολιόπουλου και του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα είναι έτοιμη για τη Euroleague.

Οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν:

«Μετά την ήττα από την Μπάγερν και το πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη ατμόσφαιρα, καταφέραμε να φτιάξουμε το σύστημά για το συγκεκριμένο αγώνα και την τακτική μας. Είχαμε σταθεί πολύ στην άμυνα, κλείσαμε πολύ καλά τη ρακέτα μας. Στην επίθεση ο Σλούκας και ο Τολιόπουλος έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο πικ εν ρολ και πάσαραν σωστά την μπάλα. Ήταν πολύ σημαντικό που βρήκαμε ελεύθερα σουτ, όπου και ο Σαμοντούροφ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ευστόχησε από μακριά».

Για το ροτέισον της ομάδας: «Στην ομάδα μας έχουμε εξαιρετικούς παίκτες με μεγάλη καριέρα. Παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροφ που παίζουν στην ελληνική λίγκα, πρέπει να δείξουν έτοιμοι και για την EuroLeague. Σήμερα μας έδειξαν ότι είναι έτοιμοι, είχαν εμπιστοσύνη είχαν την πνευματική εντιμότητα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να τους υπολογίζουμε στην EuroLeague. Είναι μεγάλη λίγκα, είναι δύσκολο να παίζεις με 12 παίκτες για όλη τη χρονιά. Πρέπει να παίζεις με 9-10 παίκτες σε κάθε παιχνίδι και να τους αλλάζουμε. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να παίζει 25 λεπτά, αλλά σήμερα αυτό το σύστημα και αυτή η τακτική ήταν επιτυχημένη και μας βοήθησε»