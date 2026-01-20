Η Ουγγαρία, η οποία νίκησε με 15-14 την Ισπανία στα πέναλτι, θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής ομάδας πόλο στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος την Παρασκευή (23/1).

Ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι, με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν σε 11-11 στην εκπνοή του αγώνα, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας, Σόμα Βόγκελ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής καθώς απέκρουσε τις εκτελέσεις των Σαναούχα και Μπιέλ, με τους Μαγυάρους να παίρνουν τελικά τη νίκη και να κλείνουν ραντεβού με την Ελλάδα στον ημιτελικό που θα γίνει την Παρασκευή (23/1).