Σε μια συνάντηση με βαρύ πολιτικό και γεωπολιτικό φορτίο, απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, για να διερευνήσουν τις προοπτικές μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τη συνάντηση «πολύ θετική» και «εποικοδομητική», σε μια εξέλιξη που έρχεται την ώρα που ο Τραμπ επαναλαμβάνει δημόσια ότι μπορεί να «κλείσει» τη συμφωνία, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Τραμπ και Πούτιν σε παρασκηνιακή συνεννόηση

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου. Η συνάντηση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, πραγματοποιήθηκε στον χώρο «USA House» στο Νταβός.

«Ο διάλογος είναι εποικοδομητικός και όλο και περισσότεροι κατανοούν τη δικαιοσύνη της ρωσικής θέσης», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Μόσχα θεωρεί πως μπαίνει σε φάση πολιτικής δικαίωσης των θέσεών της.

Από την πλευρά του, ο Γουίτκοφ περιορίστηκε να πει ότι επρόκειτο για μια «πολύ θετική συνάντηση», αποφεύγοντας λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Πούτιν, Ουκρανία και οι φόβοι της Ευρώπης

Οι επαφές αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, οι οποίοι φοβούνται ότι μια συμφωνία υπό την αιγίδα του Τραμπ θα μπορούσε να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο προς τη Ρωσία.

Η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, του μεγαλύτερου μέρους του Ντονμπάς και εκτεταμένων περιοχών στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια. Η Ρωσία θεωρεί τις περιοχές αυτές «ρωσικό έδαφος», θέση που απορρίπτουν κατηγορηματικά η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως ιστορικό σημείο καμπής στις σχέσεις με τη Δύση, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για επέκταση και περικύκλωση της Ρωσίας μετά το 1991. Έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι ανοιχτός σε ειρήνη, αλλά μόνο με βάση τις «πραγματικότητες του πεδίου».

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, ο πόλεμος έχει προκαλέσει περίπου ένα εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες και στις δύο πλευρές, καθιστώντας τον τον πιο αιματηρό στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.