Με τους Κοστίνια – Ταρέμι να σκοράρουν και τον Τζολάκη να αποκρούει τα πάντα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης με αντίπαλο τον Άγιαξ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πιέσουν ψηλά από το ξεκίνημα και χάρη σε αυτή την πίεση κέρδισαν το κόρνερ, από το οποίο ήρθε το γκολ. Στο 2ο λεπτό ο Ροντινέι εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κοστίνια με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπλάσβιτς για το 1-0.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε, έτσι, τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως ήθελε, οι Γερμανοί όμως βγήκαν μπροστά για να απαντήσουν και είχαν δύο ευκαιρίες στα επόμενα λεπτά για να το κάνουν. Ο Τζολάκης, όμως, απέκρουσε την κοντινή προσπάθεια του Κουάνσα στο 10′ ενώ στο 16′ είπε «όχι» και στον Βάθκεθ που βγήκε απέναντί του μετά την κάθετη πάσα που δέχθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούσαν γρήγορα τη μπάλα και έβγαιναν σχετικά εύκολα μπροστά δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση, ο Κοφάν όμως δεν βρήκε γεμάτα τη μπάλα στο 25′, μετά το γύρισμα του Πόκου από αριστερά, με αποτέλεσμα να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Το παιχνίδι ήταν γρήγορο και δύσκολο για τους Πειραιώτες, οι οποίοι στο 44′ είδαν την… ισοφάριση με τα μάτια τους, αλλά ο Βάθκερ υπό την πίεση του Ορτέγα δεν τα κατάφερε σχεδόν προ κενής εστίας, για να ακολουθήσει στο 45′ το τετ α τετ του Κοφάν που νικήθηκε από τον Τζολάκη.

Και αφού δεν έγινε το 1-1 έπειτα από τόσες φάσεις, έγινε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου το 2-0: Στο 45’+1′ ο Ολυμπιακός βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Ροντινέι πέρασε την πάσα για τον Ταρέμι και αυτός νίκησε τον Μπλάσβιτς στο τετ α τετ με πολύ ωραίο πλασέ μέσα σε αποθέωση!

Το πρώτο μέρος έκλεισε ιδανικά για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και το δεύτερο άρχισε με νέα ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν με το σουτ του Μάσα στο 47′ αλλά ο Τζολάκης βρήκε τη μπάλα με το πόδι και κράτησε το 2-0. Οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε να παγώσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού και αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο, αμύνθηκαν όμως σωστά στη συνέχεια, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να έχουν κατοχή μπάλας αλλά όχι και ευκαιρίες.

Όταν κατάφεραν να γίνουν ξανά απειλητικοί, στο 80′, ο Τζολάκης ήταν και πάλι εκεί για να αποκρούσει το πλασέ του Σικ μετά το γύρισμα από δεξιά, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τελικά τη νίκη και να παραμένει ζωντανός στη μάχη για μια θέση στην 24άδα, έχοντας πλέον μπροστά του το παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (74′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (74′ Γκαρθία), Ζέλσον (79′ Μπρούνο), Τσικίνιο (82′ Σιπιόνι), Ροντινέι, Ταρέμι (74′ Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς, Μπαντέ, Άντριχ, Κουάνσα, Βάσκεθ (58′ Τίλμαν), Γκαρθία, Φερνάντες, Γκριμάλδο, Ποκού (82′ Κούλμπρεθ), Κοφάν (70′ Άρτουρ), Μάσα (70′ Σικ).

Η βαθμολογία

Άρσεναλ 21 Ρεάλ Μαδρίτης 15 Μπάγερν Μονάχου 15* Τότεναμ 14 Παρί Σεν Ζερμέν 13 Σπόρτινγκ 13 Μάντσεστερ Σίτι 13 Αταλάντα 13* Ίντερ 12 Ατλέτικο Μαδρίτης 12* Λίβερπουλ 12* Ντόρτμουντ 11 Νιούκαστλ 10* Τσέλσι 10* Μπαρτσελόνα 10* Μαρσέιγ 9* Γιουβέντους 9* Γαλατάσαραϊ 9* Λεβερκούζεν 9 Μονακό 9 Αϊντχόφεν 8* Ολυμπιακός 8 Νάπολι 8 Κοπεγχάγη 8 Καραμπάγκ 7* Κλαμπ Μπριζ 7 Μπόντο Γκλιμτ 6 Μπενφίκα 6* Πάφος 6* Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6* Άγιαξ 6 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5* Άιντραχτ 4* Σλάβια Πράγας 3* Βιγιαρεάλ 1 Καϊράτ Αλμάτι 1