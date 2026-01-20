Η νίκη επί της Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τον Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν τους τρεις βαθμούς για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα ώστε να διεκδικήσουν στη συνέχεια την πρόκριση στους «16» και ποντάρουν και στη βοήθεια των φιλάθλων, οι οποίοι θα κατακλύσουν το Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τον Τζολάκη στο τέρμα, τους Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια στην άμυνα και τους Έσε και Μουζακίτη στο κέντρο, με τους Ροντινέι και Ζέλσον να είναι στα άκρα της επίθεσης και τον Τσικίνιο να κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ταρέμι.

Ο Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα μετά το τέλος του Κόπα Άφρικα, είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο, με τον Μεντιλίμπαρ να αφήνει στον πάγκο και τον Ποντένσε.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Στον πάγκο είναι οι Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Μπρούνο.