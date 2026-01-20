Ο Κιρ Στάρμερ ρισκάρει να προκαλέσει ξανά τη μήνη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς έδωσε σήμερα το πράσινο φως για τη νέα «σούπερ-πρεσβεία» της Κίνας στο Λονδίνο, παρά τις ανησυχίες που εδράζονται σε λόγους εθνικής ασφάλειας. Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε τα σχέδια για την κινεζική πρεσβεία, παρά την έντονη αντίθεση πολλών βουλευτών και τις προειδοποιήσεις ότι το κτίριο θα γίνει «άντρο» κατασκοπείας.

Οι επικριτές της απόφασης κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό – που τώρα μπορεί άνετα να επιβεβαιώσει την επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα – ότι δεν έχει τα «κότσια» να αντισταθεί στο Πεκίνο και ότι «υποκλίνεται» στην ασιατική υπερδύναμη. Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν μαζί με την απόφαση έδειξαν ότι η MI5 προειδοποίησε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό ότι θα είμαστε σε θέση να εξαλείψουμε πλήρως κάθε πιθανό κίνδυνο».

Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγο αφότου ο Τραμπ καταδίκασε τον Στάρμερ για την «παραχώρηση» των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη μεγάλης βλακείας». Και λίγες ώρες αργότερα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χρησιμοποίησε την εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός για να δηλώσει ότι ήταν προς το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου να κάνει περισσότερες δουλειές με την Κίνα.

Η Ριβς, που καθόταν δίπλα στον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε: «Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κίνας είναι λιγότερο ενισχυμένες από ό,τι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, και από ό,τι οι εμπορικές σχέσεις Γερμανίας και Κίνας, και από ό,τι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας. Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τις βρετανικές επιχειρήσεις να μπορούν να εξάγουν σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες το βράδυ ότι η παράδοση του Βρετανικού Εδάφους του Ινδικού Ωκεανού, το οποίο περιλαμβάνει τη στρατιωτική βάση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία, ήταν ένδειξη «πλήρους αδυναμίας».

Οι επικριτές της παράδοσης κυριαρχίας έχουν εξαγριωθεί με τον Στάρμερ επειδή παραχώρησε το έδαφος στον Μαυρίκιο, μια χώρα που θεωρείται σύμμαχος της Κίνας. Αλλά οι υπουργοί του επιμένουν ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη επειδή οι διεθνείς δικαστικές αποφάσεις υπέρ των αξιώσεων του Μαυρίκιου στα νησιά έχουν απειλήσει το μέλλον της βάσης. Η κυβέρνηση συμφώνησε να παραδώσει τα νησιά, αλλά θα πληρώσει δισεκατομμύρια λίρες για να εκμισθώσει πίσω το στρατηγικά σημαντικό Ντιέγκο Γκαρσία.

Σε μια ασυνήθιστη επίθεση στην ιστοσελίδα του Truth Social, ο κ. Τραμπ δήλωσε: «Παρακολουθούμε σοκαρισμένοι, τον «λαμπρό» σύμμαχο μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο, να σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου βρίσκεται μια ζωτικής σημασίας στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, στον Μαυρίκιο, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα και η Ρωσία παρακολουθούν με ενδιαφέρον αυτή την πράξη απόλυτης αδυναμίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι η απόφαση Στάρμερ δικαιολογεί την επιδίωξή του για τη Γροιλανδία, η οποία είναι ένα ημιαυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας. «Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραχωρεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι γης είναι μια πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ και είναι ένας ακόμη λόγος εθνικής ασφάλειας, σε μια πολύ μακρά σειρά λόγων εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τους οποίους η Γροιλανδία είναι επιβεβλημένο να αποκτηθεί από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail.