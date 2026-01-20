Δριμεία κριτική αποφάσισαν να ασκήσουν τρεις καθολικοί, Αμερικανοί καρδινάλιοι κατά της πολιτικής γραμμής των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιταλικός τύπος.

Πρόκειται για τους καρδινάλιους Μπλέιζ Τζόζεφ Κιούπιτς, καθολικό αρχιεπίσκοπο του Σικάγου, τον Ρόμπερτ Μεκέλροι, καθολικό αρχιεπίσκοπο της Ουάσινγκτον και τον Τζόζεφ Γουίλιαμ Τόμπιν, καθολικό αρχιεπίσκοπο του Νιούαρκ.

Σε μήνυμά τους, μεταξύ άλλων, υπογράμμισαν ότι «ο ηθικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στα πλαίσια της οικοδόμησης μιας δίκαιης ειρήνης, δεν μπορεί να περιοριστεί στην ένταξη σε μεροληπτικές κατηγορίες, οι οποίες ενθαρρύνουν την πόλωση και τις καταστρεπτικές πολιτικές».

Η εφημερίδα της Αγίας Έδρας, L’Osservatore Romano, αναφέρεται αναλυτικά στο μήνυμα, στο οποίο υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν σε μια βαθιά και έντονη συζήτηση, η οποία αφορά την ηθική βάση των κινήσεων της Αμερικής σε όλο τον κόσμο, από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά».

Οι τρεις καρδινάλιοι υπογραμμίζουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, στην Ουκρανία και στη Γροιλανδία προκάλεσαν βασικής σημασίας ερωτήματα, σε ό,τι αφορά τη χρήση της στρατιωτικής βίας και την ίδια τη σημασία της ειρήνης».

«Τα κυρίαρχα δικαιώματα των εθνών με αναφορά στην αυτοδιάθεση, μοιάζουν μέχρι και υπερβολικά αδύναμα, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από όλο και πιο εκτεταμένες συρράξεις. Η εξισορρόπηση του εθνικού συμφέροντος με το γενικότερο καλό, εντάσσεται σε ένα έντονα πολωμένο πλαίσιο», ολοκληρώνουν οι τρεις υψηλόβαθμοι κληρικοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.