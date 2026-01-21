Το Καρπενήσι έχει καλυφθεί από χιόνι, καθώς από τα ξημερώματα σημειώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας. Παράλληλα, αναφορές για χιονόπτωση ή χιονόνερο υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα στην Καρδίτσα, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που έχουν αποστείλει κάτοικοι στο Forecast Weather Greece.

Η εικόνα του καιρού θυμίζει χειμώνα σε πολλές ορεινές ζώνες της Ελλάδας, με το Καρπενήσι να δέχεται τα κύρια χτυπήματα της κακοκαιρίας. Η πόλη και οι γύρω πλαγιές έχουν ντυθεί στα λευκά, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και το κρύο γίνεται αισθητό.

Στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, οι βροχές μετατρέπονται σε χιόνι ή χιονόνερο, με το θερμόμετρο να κινείται κοντά στο μηδέν, δημιουργώντας χειμωνιάτικο σκηνικό.

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ενώ χιονίζει έντονα και μέσα στην πολη της Καρδίτσας.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και καλούν τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή, ειδικά σε δρόμους με μεγάλο υψόμετρο.

Το ψυχρό μέτωπο που πλήττει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χειμερινές συνθήκες, ενώ δεν αποκλείονται νέες χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας τις επόμενες ώρες.