Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρεται να έχει δεσμούς με τη Βενεζουέλα, συνελήφθη την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοίνωσε το U.S. Southern Command (SouthCom). Πρόκειται για την έβδομη κατάσχεση τάνκερ στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

«Η σύλληψη ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που λειτουργούσε παρά τις εντολές του προέδρου Τραμπ για την επιβολή απαγόρευσης στα πλοία υπό κυρώσεις στην Καραϊβική δείχνει την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι το μοναδικό πετρέλαιο που θα φεύγει από τη Βενεζουέλα θα είναι αυτό που γίνεται σωστά και νόμιμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Τραμπ έχει επικεντρώσει την εξωτερική του πολιτική στη Λατινική Αμερική στη Βενεζουέλα, με αρχικό στόχο να απομακρύνει από την εξουσία τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Αφού απέτυχε να βρει διπλωματική λύση, διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να πετάξουν στη χώρα για να τον αιχμαλωτίσουν μαζί με τη σύζυγό του, σε μια τολμηρή επιχείρηση τη νύχτα της 3ης Ιανουαρίου.

Από τότε, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ελέγξουν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας επ’ αόριστον, καθώς επιδιώκουν να ανασυγκροτήσουν τη φθαρμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας με ένα σχέδιο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα πλοία που έχουν αναχαιτιστεί στο παρελθόν ήταν είτε υπό αμερικανικές κυρώσεις είτε μέρος ενός «σκιώδους στόλου» πλοίων που αποκρύπτουν την προέλευσή τους για να μεταφέρουν πετρέλαιο από μεγάλους παραγωγούς που βρίσκονται υπό κυρώσεις – το Ιράν, τη Ρωσία ή τη Βενεζουέλα.