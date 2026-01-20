Την 7η νίκη της σε 7 αγωνιστικές στο Champions League πήρε η Άρσεναλ με το εκτός έδρας 3-1 επί της Ίντερ, την ίδια ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυε με 6-1 τη Μονακό στο Σαντιάγο Μπερναμπέου και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικρατούσε της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1.

Το πιο εμπορικό παιχνίδι της Τρίτης (20/1) ήταν αυτό που έγινε στο Μεάτσα, όπου η Άρσεναλ συνέχισε την επέλασή της καθώς δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Ίντερ. Οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ στο 10′ με την προβολή του Ζεσούς έπειτα από ωραία ομαδική ενέργεια, δέχθηκαν την ισοφάριση στο 18′ με το σουτ του Σούτσιτς από το ύψος της περιοχής και πήραν ξανά το προβάδισμα στο 31′ με το δεύτερο γκολ του Ζεσούς μετά την εκτέλεση κόρνερ και την κεφαλιά-πάσα του Τροσάρ.

Οι «νερατζούρι» προσπάθησαν να απαντήσουν στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν μπορούσαν και στο 84′ ο Γιόκερες έγραψε το 1-3 για την Άρσεναλ, η οποία έχει κάνει περίπατο στη League Phase έχοντας 7 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια!

Μισή ντουζίνα γκολ η Ρεάλ, μεγάλη νίκη η Σπόρτινγκ

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έδειξε κανένα έλεος στη Μονακό και τη διέλυσε με 6-1 ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με γκολ του Σούαρες στο 90′ νίκησε με 2-1 την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Τότεναμ καθάρισε με 2-0 τη Ντόρτμουντ στο Λονδίνο, ο Άγιαξ αν και βρέθηκε να χάνει στην έδρα της Βιγιαρεάλ έκανε την ανατροπή μετατρέποντας το 1-0 σε 1-2 και στη Δανία οι Κοπεγχάγη και Νάπολι πήραν από ένα βαθμό με το τελικό 1-1.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/1)

Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2

Η βαθμολογία

Άρσεναλ 21 Ρεάλ Μαδρίτης 15 Μπάγερν Μονάχου 15* Τότεναμ 14 Παρί Σεν Ζερμέν 13 Σπόρτινγκ 13 Μάντσεστερ Σίτι 13 Αταλάντα 13* Ίντερ 12 Ατλέτικο Μαδρίτης 12* Λίβερπουλ 12* Ντόρτμουντ 11 Νιούκαστλ 10* Τσέλσι 10* Μπαρτσελόνα 10* Μαρσέιγ 9* Γιουβέντους 9* Γαλατάσαραϊ 9* Λεβερκούζεν 9 Μονακό 9 Αϊντχόφεν 8* Ολυμπιακός 8 Νάπολι 8 Κοπεγχάγη 8 Καραμπάγκ 7* Κλαμπ Μπριζ 7 Μπόντο Γκλιμτ 6 Μπενφίκα 6* Πάφος 6* Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6* Άγιαξ 6 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5* Άιντραχτ 4* Σλάβια Πράγας 3* Βιγιαρεάλ 1 Καϊράτ Αλμάτι 1