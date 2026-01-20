Η εκπληκτική Μπόντο Γκλιμτ νίκησε με 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και ανέβηκε στους 6 βαθμούς.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι Νορβηγοί όμως ήταν αυτοί που σκόραραν και μάλιστα δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά.

Στο 22′ ο Χεγκ με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Μπλόμπεργκ, έκανε το 1-0 και αμέσως μετά, στο 24′, ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με πλασέ μετά τη νέα ασίστ του Μπλόμπεργκ, για το 2-0!

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 58′ ο Χάουγκε με τρομερό σουτ έγραψε το 3-0 μέσα σε αποθέωση, με τη Σίτι να μειώνει σε 3-1 στο 60′ με τον Σερκί και να χάνει αμέσως μετά τον Ρόδρι με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Με 10 παίκτες πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορούσε να αντιδράσει και η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία είχε και δοκάρι στο 64′ με τον Χάουγκε, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη.