Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Κοστίνια (2′) και Ταρέμι (45’+1′).

Η νίκη είναι το μόνο ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα για να διεκδικήσουν στη συνέχεια την πρόκριση στους «16» και μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι.

Τόσο δυνατά, ώστε να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Κοστίνια, ο οποίος πήρε ωραία την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Ροντινέι και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα… βάζοντας φωτιά στο Καραϊσκάκη.

Οι Γερμανοί είχαν στη συνέχεια ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Πειραιώτες έβαλαν βάσεις νίκης, καθώς στη γρήγορη αντεπίθεση που έγινε ο Ροντινέι έβγαλε τετ α τετ τον Ταρέμι και αυτός νίκησε τον Μπλάσβιτς για το 2-0.