Η προσέγγιση ενός καταστήματος ρούχων στην Κοπεγχάγη σχετικά με τα κόκκινα καπέλα μπέιζμπολ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει ένα απρόσμενο σύμβολο της αλληλεγγύης των Δανών προς τη Γροιλανδία, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες για τις απαιτήσεις του Τραμπ να αγοράσει το τεράστιο αυτό αυτόνομο έδαφος.

Τα κόκκινα καπέλα μοιάζουν με τα καπέλα «Make America Great Again» των υποστηρικτών του Τραμπ, αλλά φέρουν σλόγκαν όπως «Make America Go Away» και «Already Great».

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μάικλ, είπε ότι τα καπέλα παρέμεναν απούλητα για μήνες πριν γίνουν ξαφνικά δημοφιλή. «Αρχικά φτιάξαμε μόνο εκατό», είπε ο Μάικλ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του. «Όταν έγινε viral, ήταν πολύ, πολύ δημοφιλές».

Ο βασικός ιδιοκτήτης Γέσπερ Ράμπε Τόνεσεν επινόησε ένα από τα σλόγκαν των καπέλων, «Nu det NUUK» – ένα δανικό λογοπαίγνιο που ακούγεται σαν «Nu det nok», που σημαίνει «Τώρα είναι αρκετά», αλλά αντικαθιστά το «nok» με «Nuuk», την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

«Σκέφτηκα: “Πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν εύκολο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα παίρνεις σκληρή στάση;”», δήλωσε ο Τόνεσεν στο Reuters, προσθέτοντας ότι είχε μοιράσει 300 καπέλα με ποδήλατο μεταφοράς φορτίων σε μια διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κοπεγχάγη το Σάββατο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Κοπεγχάγη και στο Νουούκ το Σαββατοκύριακο φωνάζοντας «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» και διαδηλώνοντας προς τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ, πολλοί από τους οποίους φορούσαν τα καπέλα της διαδήλωσης.

Ο Τραμπ λέει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των ορυκτών κοιτασμάτων της, και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να πάρει τον έλεγχο του νησιού. Οι απειλές του έχουν προκαλέσει διπλωματική κρίση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

«Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να βγουν έξω με ένα μήνυμα. Έχουμε βαρεθεί, είμαστε απογοητευμένοι, λυπημένοι και κουρασμένοι», είπε ο Tonnesen.