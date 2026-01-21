Ένας σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, στο τέταρτο περιστατικό που καταγράφεται μέσα σε μόλις τρεις ημέρες στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο καρχαρίας επιτέθηκε στη σανίδα του άνδρα στο Point Plomer, περίπου 460 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τρίτης.

Ο άνδρας στάθηκε τυχερός, καθώς επέζησε με μόνο ελαφρά τραύματα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Surf Life Saving Club Kempsey–Crescent Head, Ματ Γουόραλ.

Εκτιμάται ότι ο καρχαρίας δάγκωσε τη στολή του σέρφερ και αποκόλλησε κομμάτι από τη σανίδα του. Ο ίδιος μετέβη οδηγώντας μόνος του στο Νοσοκομείο της Περιφέρειας Kempsey.

«Η σανίδα φαίνεται πως απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης», δήλωσε ο Γουόραλ στο Australian Broadcasting Corporation. «Κατάφερε να βγει μόνος του στην ακτή, όπου τον βοήθησαν κάτοικοι της περιοχής».

Αυτόπτες μάρτυρες μετέφεραν αργότερα τον 39χρονο στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Η τελευταία αυτή επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 27χρονου σέρφερ, ο οποίος υπέστη «αλλαγές ζωής» τραυματισμούς όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στην παραλία North Steyne στο Manly, στα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ.

Βίντεο δείχνουν τον άνδρα να σύρεται έξω από το νερό από λουόμενους, οι οποίοι του παρείχαν πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσουν οι διασώστες, γύρω στις 6:20 το απόγευμα της Δευτέρας.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Royal North Shore, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για σοβαρούς τραυματισμούς στο κάτω άκρο.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι χρειάστηκε να του χορηγηθούν 13 μονάδες αίματος, τόσο στην παραλία όσο και κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο, με την αστυνομία αυτοκινητοδρόμων να μεταφέρει επιπλέον αποθέματα.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένα αγόρι 11 ετών έπεσε από τη σανίδα του έπειτα από σύγκρουση με μεγάλο καρχαρία στην παραλία Dee Why, με τον καρχαρία να δαγκώνει επανειλημμένα τη σανίδα. Το παιδί δεν τραυματίστηκε.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν ακόμη ένα περιστατικό το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Shark Beach στο Vaucluse, όπου ένα 12χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε με φίλους του κοντά σε δημοφιλές σημείο για άλματα από βράχια, εκτός της προστατευμένης ζώνης με δίχτυα.

Η αστυνομία απέδωσε τα εύσημα στους φίλους του παιδιού, οι οποίοι, πηδώντας από τα βράχια, κατάφεραν να το τραβήξουν έξω από το νερό και να του σώσουν τη ζωή.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν απίστευτα γενναίες υπό τις συνθήκες», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός Τζόζεφ ΜακΝάλτι, περιγράφοντας τα τραύματα ως σοκαριστικά.

Πλάνα από την τρίτη επίθεση δείχνουν σέρφερ να απομακρύνεται από το νερό με τη βοήθεια άλλων λουόμενων, οι οποίοι του παρείχαν πρώτες βοήθειες έως την άφιξη των διασωστών.

Η τρίτη επίθεση στην παραλία North Steyne στο Manly άφησε έναν σέρφερ περίπου 20 ετών σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από δάγκωμα στο κάτω άκρο, γύρω στις 6:20 το απόγευμα της Δευτέρας.

There has been another shark attack in Sydney, this time at Manly. A surfer is in a critical condition after being mauled yesterday evening, marking the third shark attack in just two days. #sharkattack #shark #surfer #beach #manly pic.twitter.com/sJ49XliwLR — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 19, 2026

Σύμφωνα με βιολόγους καρχαριών του υπουργείου Πρωτογενούς Παραγωγής, σημάδι δαγκώματος μήκους 15 εκατοστών στη σανίδα του σέρφερ υποδηλώνει ότι πιθανότατα επρόκειτο για καρχαρία-ταύρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αγόρι υπέστη καταστροφικούς τραυματισμούς στο πόδι.

Παραλίες κατά μήκος της βόρειας ακτής της Νέας Νότιας Ουαλίας και των βόρειων παραλιών του Σίδνεϊ έκλεισαν την Τρίτη, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι θα παραμείνουν κλειστές για κολυμβητές και σέρφερ τουλάχιστον για 48 ώρες.

Ηλεκτρονικές συσκευές τύπου «drumline», που ειδοποιούν τις αρχές όταν μεγάλοι καρχαρίες πιάνονται σε δόλωμα, αναπτύχθηκαν στα ανοιχτά της ακτογραμμής του Σίδνεϊ.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν θολώσει τα νερά, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιθέσεων από καρχαρίες-ταύρους, οι οποίοι ευθύνονται για τα περισσότερα περιστατικά στην περιοχή του Σίδνεϊ.

«Αν κάποιος σκέφτεται να μπει στη θάλασσα στις βόρειες παραλίες, καλύτερα να το ξανασκεφτεί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς. «Η ποιότητα του νερού είναι πολύ κακή και ευνοεί τη δραστηριότητα των καρχαριών-ταύρων. Σε αυτή τη φάση, θεωρούμε τις παραλίες μη ασφαλείς».

Και οι τρεις παραλίες του Σίδνεϊ διαθέτουν κάποιο είδος προστατευτικών διχτυών για καρχαρίες, ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές αν οι επιθέσεις σημειώθηκαν εντός ή εκτός αυτών των ζωνών.

Ο Πιρς ανέφερε ότι το σημείο της τελευταίας επίθεσης ήταν απομονωμένο και δεν διέθετε δίχτυα προστασίας.

Η παραλία Dee Why βρίσκεται κοντά σε σημείο όπου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας 57χρονος σέρφερ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία, πιθανότατα λευκού.

Τον Νοέμβριο, μια 25χρονη τουρίστρια από την Ελβετία σκοτώθηκε και ο σύντροφός της τραυματίστηκε σοβαρά, προσπαθώντας να τη σώσει, καθώς κολυμπούσαν σε εθνικό πάρκο βόρεια του Σίδνεϊ.