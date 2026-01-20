Σε μια κίνηση μείζονος γεωπολιτικής σημασίας, η Συρία ανακοίνωσε την Τρίτη τετραήμερη κατάπαυση πυρός με τις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική χώρα, δίνοντάς τους αυστηρό χρονοδιάγραμμα για να αποδεχτούν την ενσωμάτωσή τους στο κεντρικό κράτος.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από αστραπιαίες προελάσεις κυβερνητικών δυνάμεων και τη σταδιακή απόσυρση της αμερικανικής στήριξης προς τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), εξέλιξη που συνιστά τη μεγαλύτερη αλλαγή ελέγχου εδαφών στη Συρία από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από 13 μήνες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του ειδικού απεσταλμένου Τομ Μπάρακ, κάλεσαν ανοιχτά τους Κούρδους να αποδεχτούν τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουν μπροστά τους».

Συρία – Κούρδοι: Τετραήμερο τελεσίγραφο και αμερικανική πίεση

Σύμφωνα με τη Δαμασκό, η εκεχειρία ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης και συνοδεύεται από σαφές μήνυμα: είτε οι SDF θα παρουσιάσουν σχέδιο ενσωμάτωσης στην κρατική δομή, είτε ο συριακός στρατός θα εισέλθει σε πόλεις που ελέγχονται ακόμη από τους Κούρδους.

Η κυβέρνηση ζήτησε μάλιστα από τις SDF να προτείνουν υποψήφιο για τη θέση αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, ως ένδειξη συμμετοχής στη νέα κρατική αρχιτεκτονική.

Οι SDF ανακοίνωσαν ότι αποδέχονται την κατάπαυση πυρός και δεσμεύονται να μην προβούν σε στρατιωτικές ενέργειες, εκτός εάν δεχτούν επίθεση.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πλέον μακροπρόθεσμο στρατιωτικό ενδιαφέρον στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι ο αρχικός ρόλος των SDF, η ήττα του Ισλαμικού Κράτους, έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Ισλαμικό Κράτος, Τουρκία και ο εύθραυστος έλεγχος

Η βορειοανατολική Συρία παραμένει κρίσιμη ζώνη, όχι μόνο λόγω της παρουσίας Κούρδων και Αράβων, αλλά και εξαιτίας των φυλακών και καταυλισμών όπου κρατούνται χιλιάδες μαχητές και συγγενείς του Ισλαμικού Κράτους.

Τη Δευτέρα, περίπου 120 κρατούμενοι του ISIS δραπέτευσαν από φυλακή στην περιοχή Σαντάντι, αν και οι περισσότεροι συνελήφθησαν εκ νέου από κυβερνητικές δυνάμεις. Παράλληλα, οι SDF αποσύρθηκαν από τον καταυλισμό αλ-Χολ, προκαλώντας έντονη διεθνή ανησυχία.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από την Τουρκία, η οποία θεωρεί την κουρδική πολιτοφυλακή YPG παρακλάδι του PKK και αντιμετωπίζει κάθε ενίσχυση κουρδικής αυτονομίας ως απειλή εθνικής ασφάλειας.

Υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, στενού συμμάχου της Άγκυρας, η Συρία επιχειρεί να επανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της επικράτειάς της, κλείνοντας ένα από τα πιο ανοιχτά και επικίνδυνα κεφάλαια του πολέμου.