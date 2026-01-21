Η επικεφαλής μιας εταιρείας κρουαζιέρας κατέθεσε μήνυση κατά της P&O για σχεδόν 10 εκατομμύρια λίρες, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να εργαστεί, αφού γλίστρησε σε τουαλέτα του πλοίου και έσπασε τον λαιμό της.

Η Κέρι Μίντλτον, 52 ετών, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, υπέστη κάταγμα σε οστό του λαιμού όταν γλίστρησε ενώ βρισκόταν στο τεράστιο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας, MV Britannia, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης διευθυντών, ενώ το πλοίο ήταν στο λιμάνι της ισπανικής πόλης Κάντιθ το 2019.

Η μητέρα διαγνώστηκε αργότερα με σπάνια νευρολογική διαταραχή, η οποία, όπως υποστηρίζει, την έχει οδηγήσει να χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο και να τερματίσει την επαγγελματική της ζωή — και τώρα ζητά αποζημίωση ύψους 9,7 εκατομμυρίων λιρών.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι δεν είναι τόσο ανάπηρη όσο ισχυρίζεται, καθώς έχει καταγραφεί από κάμερα μέσω του παραθύρου της κουζίνας της να περπατά με «απολύτως φυσιολογική κινητικότητα και δείχνοντας αρκετά χαρούμενη», ενώ ετοίμαζε το γεύμα της Πρωτοχρονιάς για την οικογένειά της.

Οι δικηγόροι της Carnival Plc, της μητρικής εταιρείας της P&O, που αμφισβητούν το ύψος της αξίωσης, υποστηρίζουν ότι το υλικό υπονομεύει την αξιοπιστία της Μίντλτον στην υπόθεση αποζημίωσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το Britannia, μήκους 330 μέτρων, είναι το κορυφαίο πλοίο του στόλου της P&O, με σχεδόν 2.000 καμπίνες σε 15 επιβάτες καταστρώματα, πολλαπλά μπαρ, θέατρα, νυχτερινά κέντρα και πισίνες.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο δικαστής Τιμ Μόλονι άκουσε ότι η Μίντλτον γλίστρησε σε βρεγμένο δάπεδο σε μία από τις τουαλέτες του Britannia τον Οκτώβριο του 2019.

Η Μίντλτον υπέστη κάταγμα στο ακρολοφικό απόφυσμα, μέρος οστού του λαιμού, με αποτέλεσμα οξύ πόνο στον λαιμό — ο οποίος, σύμφωνα με τους γιατρούς, θα έπρεπε να είχε υποχωρήσει εντός έξι μηνών.

Ωστόσο, στη συνέχεια διαγνώστηκε με «λειτουργική νευρολογική διαταραχή» (FND), μια κατάσταση που προκαλεί προβλήματα στον τρόπο που ο εγκέφαλος λαμβάνει και στέλνει πληροφορίες στο υπόλοιπο σώμα.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αδυναμία ή παράλυση άκρων, τρόμο, προβλήματα ομιλίας, κρίσεις, λιποθυμικά επεισόδια, κόπωση, άγχος και κατάθλιψη.

Προς το παρόν είναι ελάχιστα γνωστά τα αίτια της μυστηριώδους αυτής κατάστασης, αν και πιστεύεται ότι μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό, σοκ ή έντονο στρες.

Ο δικηγόρος της Μίντλτον, Έλιοτ Γουλφ, είπε στον δικαστή ότι τα συμπτώματά της περιλάμβαναν την εμφάνιση ημιπληγίας — παράλυση στη μία πλευρά του σώματος — τον Δεκέμβριο του 2019, που αρχικά θεωρήθηκε εγκεφαλικό, καθώς και κρίσεις από τον Δεκέμβριο του 2024.

Είπε: «Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων FND προχώρησε τόσο, ώστε τώρα χρησιμοποιεί κυρίως αναπηρικό αμαξίδιο για την κινητικότητά της.

«Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι καταγγελίες της για πόνο εμπίπτουν στη διάγνωση FND. Οι νευρολόγοι είναι απαισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

«Περιμένουν κάποια βελτίωση μετά από θεραπεία σε πολυεπιστημονική μονάδα, αλλά όχι σε βαθμό που να της επιτρέψει να επιστρέψει σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.»

Η απόφαση έχει ήδη κατατεθεί υπέρ της Μίντλτον κατά της εταιρείας ως προς την ευθύνη για την πτώση, αλλά η εταιρεία αμφισβητεί τώρα το ύψος της αποζημίωσης που ζητά.

Για την Carnival Plc, ο δικηγόρος Τζέιμς Τοντ είπε ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον τραυματισμό στην τουαλέτα, αλλά ότι το FND δεν έχει σχέση με αυτό.

Υποστηρίζουν ότι πιο πιθανή αιτία ήταν το άγχος που προκλήθηκε όταν της ανακοινώθηκε ότι έλαβε βαθμολογία απόδοσης «κάτω από το πρότυπο» — κάτι για το οποίο η εταιρεία δεν θα ήταν υπεύθυνη να καταβάλει αποζημίωση, είπε ο δικηγόρος στον δικαστή.

Ο Τοντ πρόσθεσε: «Λέμε ότι το γεγονός για αυτήν την κατάσταση FND ήταν ότι η ενάγουσα έμαθε από τον διευθυντή της ότι έλαβε βαθμολογία 2.5 στην αξιολόγηση απόδοσης.

«Αυτό παρέχει αιτιώδη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ατυχήματος και του FND.»

Επίσης είπε ότι το υλικό από την παρακολούθηση αμφισβητεί τη σοβαρότητα των συνεχιζόμενων αναπηριών της Μίντλτον και συνεπώς την αξιοπιστία της ως μάρτυρα σε άλλα ζητήματα.

Περιελάμβανε πλάνα που λήφθηκαν κρυφά μέσω του παραθύρου της κουζίνας της κατά την Πρωτοχρονιά του 2024, ενώ ετοίμαζε φαγητό για την οικογένειά της, είπε στον δικαστή.

Ο Τοντ είπε: «Την βλέπουμε να κινείται ελεύθερα. Είναι χαρούμενη και ευδιάθετη με την οικογένειά της.

«Προς το τέλος του βίντεο, την βλέπουμε να περπατά γύρω από το νησί της κουζίνας, χωρίς κανένα σημάδι αναπηρίας.

«Δείχνει μια γυναίκα με απολύτως φυσιολογική κινητικότητα και μάλιστα αρκετά χαρούμενη.»

Είπε ότι το υλικό έρχεται σε αντίθεση με την αναφορά που έκανε σε γιατρό τέσσερις μήνες αργότερα, όταν είπε ότι μπορούσε να στέκεται αλλά όχι να περπατά.

Ισχυρίστηκε ότι το βίντεο μπορεί να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της στα στοιχεία, προσθέτοντας: «Ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και δεν φαίνεται έτσι στο βίντεο.»

Ο δικηγόρος δεν κατηγόρησε τη Μίντλτον για απάτη, αλλά είπε ότι ένας ειδικός σημείωσε τάση της να «μεγεθύνει και να υπερτονίζει τα συμπτώματά της», αν και ο γιατρός δεν το θεώρησε ψευδές.

Ο Τοντ είπε στον δικαστή: «Δεν μπορώ να πω αν πρόκειται για υπόθεση απάτης μέχρι να το δουν οι ειδικοί.

«Ίσως πιστεύει ειλικρινά, ως μέρος της κατάστασης FND, ότι είναι παραπληγική, ενώ σε ορισμένες στιγμές ξεκάθαρα δεν είναι.»

Η υπόθεση, που είχε προγραμματιστεί για δίκη αργότερα αυτόν τον μήνα, έφτασε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα μετά την αίτηση της Carnival Plc να συμπεριληφθούν τα πλάνα παρακολούθησης.

Ο Τοντ είπε ότι ήταν απαραίτητο για δίκαιη δίκη, αλλά ο δικηγόρος της Μίντλτον, ο κ. Γουλφ, κατηγόρησε την εταιρεία για «ενέδρα» και είπε ότι πρέπει να αποκλειστεί.

Κριτικάροντας τις μεθόδους των ανθρώπων που τραβούσαν το υίκό, είπε ότι υπήρχαν αδήλωτες ημέρες παρακολούθησης, ελλείποντα πλάνα και επιλεκτική λήψη.

Ο Γουλφ είπε: «Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα πλάνα στις 24 Δεκεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2024 περιλάμβαναν τη χρήση τηλεφακού για να την φωτογραφίσουν μέσα από το παράθυρο της κουζίνας, από έξω από τα όρια της ιδιοκτησίας της, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά της και των παιδιών της που εμφανίζονται στα πλάνα.»

Επίσης είπε ότι η Μίντλτον θα αρνηθεί στη δίκη ότι η αξιολόγηση απόδοσης σχετίζεται με την έναρξη της κατάστασής της, προσθέτοντας: «Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε για τη βαθμολογία πριν τον Ιανουάριο του 2020.

«Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογία δεν της προκάλεσε δυσφορία. Τα συμπτώματα FND είχαν ήδη αρχίσει πριν από το πρώτο επεισόδιο ημιπληγίας και πριν ενημερωθεί για τη βαθμολογία της, ακόμη και σύμφωνα με την εκδοχή του εναγομένου.

«Η βαθμολογία δεν ήταν ο παράγοντας για το πρώτο επεισόδιο ημιπληγίας.»

Μετά από μια ημέρα στο δικαστήριο, ο δικαστής Μόλονι έδωσε άδεια στην Carnival Plc να συμπεριλάβει τα πλάνα παρακολούθησης ως αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη.

Με τα νέα στοιχεία να πρέπει πλέον να αναλυθούν, η δίκη που είχε προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα ακυρώθηκε και έχει οριστεί για νέα ημερομηνία, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.