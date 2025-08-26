Τρεις περιφέρειες της Φλόριντα θα δοκιμάσουν μια σειρά από νέα drones εξοπλισμένα με σφαιρίδια πιπεριού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αποτροπή σχολικών πυροβολισμών.



Η Campus Guardian Angel, μια εταιρεία με έδρα το Τέξας που σχεδίασε το τεχνολογικό σύστημα των drones, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες περιφέρειες θα επιλεγούν από το Υπουργείο Παιδείας της Φλόριντα.



Τα δημόσια σχολεία της κομητείας Miami-Dade, η μεγαλύτερη περιφέρεια της πολιτείας, έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και πραγματοποίησαν δοκιμές σε ένα σχολικό συγκρότημα τον Ιούλιο, σύμφωνα με το CBS News.

Τα drones, τα οποία φυλάσσονται σε ασφαλείς θήκες φόρτισης στους συμμετέχοντες πανεπιστημιακούς χώρους, θα χειρίζονται πιλότοι πιστοποιημένοι από την FAA με έδρα το Τέξας.

Ωστόσο, κάθε drone μπορεί να ενεργοποιηθεί από τους υπεύθυνους του σχολείου μέσω ενός σιωπηλού συναγερμού ή «άλλων μηχανισμών», σύμφωνα με την Campus Guardian Angel.

Κάθε drone είναι εξοπλισμένο με σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας, συναγερμούς και μη θανατηφόρα σφαιρίδια πιπεριού, σύμφωνα με την εταιρεία. Τα drones μπορούν επίσης να σπάσουν παράθυρα με μια «γυάλινη γροθιά για να δημιουργήσουν αντιπερισπασμούς», ανέφερε η εταιρεία.

Τα drones δεν εκτοξεύονται απλά μετά την ενεργοποίησή τους. Ο «διοικητής της εταιρείας» είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός σχεδίου πτήσης και τη συνεργασία με τους σχολικούς υπαλλήλους και τις αρχές επιβολής του νόμου πριν από την εμπλοκή, σύμφωνα με την εταιρεία.



«Σε μια σχολική επίθεση με όπλα, οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν στα πρώτα 120 δευτερόλεπτα, οπότε το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορείς να φτάσεις εκεί για να αντιμετωπίσεις τον δράστη», δήλωσε ο τζάστιν μάρστον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της campus guardian angel, στο cbs news.



Παράλληλα, το drone θα μεταδίδει βίντεο στις αρχές για να τις βοηθήσει να συντονίσουν τους τρόπους εισόδου και, τελικά, να εντοπίσουν όποιον απειλεί το σχολείο.

Ο πραγματικός στόλος, ο οποίος διατίθεται σε κουτί με έξι drones, θα κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια το μήνα για κάθε 500 μαθητές, επιπλέον του κόστους αγοράς των 15.000 δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας. Σημειώθηκε ότι ορισμένα σχολεία μπορεί να χρειαστούν από τρία έως 15 κουτιά, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του σχολείου.



Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, έχει ήδη διαθέσει το τεράστιο ποσό των 557.000 δολαρίων στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2025-2026 για την κάλυψη των επιδείξεων των drones. Δεν είναι σαφές πόσο επιπλέον θα κοστίσει η αγορά και η εγκατάσταση των drones στις τρεις περιφέρειες.



Από το 2018, την ίδια χρονιά με το μακελειό στο γυμνάσιο του Parkland, έχουν αναφερθεί περισσότερα από 60 άλλα περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία σε όλη τη Φλόριντα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database.

Πρόσφατα, δύο άτομα πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τον γιο ενός τοπικού βοηθού σερίφη στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα τον Απρίλιο, ακριβώς όταν το σχολείο τελείωνε για το έτος. Μερικοί φοιτητές που βρίσκονταν στον πανεπιστημιακό χώρο εκείνη την ημέρα είχαν επιβιώσει ή χάσει φίλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Parkland.



Το AcadeMir Preparatory High School, όπου τα drones δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, έχει περίπου 1.100 εγγεγραμμένους μαθητές. Το John A. Ferguson Senior High School, το μεγαλύτερο στο Miami-Dade County, έχει περισσότερους από 4.000 μαθητές.



Τα drones είχαν δοκιμαστεί προηγουμένως στο Boerne ISD του Τέξας, στο Highland Park ISD, στο Lancaster ISD και στο Texas Hill Country, σύμφωνα με το KERANews.