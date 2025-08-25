Τα οστά της προγόνου του ανθρώπου, της Λούσι, ηλικίας 3,18 εκατομμυρίων ετών, τα οποία σπάνια φεύγουν από την Αιθιοπία, παρουσιάστηκαν στο κοινό στην Πράγα τη Δευτέρα, με τον Τσέχο πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την έκθεση των απολιθωμάτων «την πρώτη φορά στην Ευρώπη».

Τα αρχαία κατάλοιπα του Australopithecus afarensis ανακαλύφθηκαν στην Αιθιοπία το 1974. Η ανακάλυψη εκείνη ήταν, την εποχή της, η πιο ολοκληρωμένη που είχε γίνει ποτέ και επαναπροσδιόρισε την κατανόηση για τους προγόνους της ανθρωπότητας.

Στο Τσέχικο Εθνικό Μουσείο, τα οστά της Λούσι παρουσιάζονται μαζί με τη Σέλαμ, το απολίθωμα ενός μωρού Australopithecus που έζησε περίπου 100.000 χρόνια πριν από τη Λούσι και βρέθηκε στον ίδιο τόπο 25 χρόνια αργότερα.

Τα απολιθώματα, δανεισμένα από το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας στην Αντίς Αμπέμπα, έφτασαν στην Πράγα στις 15 Αυγούστου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

«Και τα δύο σκελετικά κατάλοιπα ανήκουν στα πολυτιμότερα εκθέματα της παγκόσμιας κληρονομιάς… εκτίθενται σε ευρωπαϊκή χώρα για πρώτη φορά», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα κατά τα εγκαίνια, παρουσία στρατιωτικής μπάντας.

Λούσι και Σέλαμ

Η υπουργός Τουρισμού της Αιθιοπίας, Σελαμαβίτ Κάσα, τόνισε ότι η έκθεση είναι μοναδική, καθώς η Λούσι και η Σέλαμ εκτίθενται μαζί για πρώτη φορά «εκτός Αιθιοπίας, φυσικά».

«Η Αιθιοπία δεν έχει σύγκριση όσον αφορά τη συνεχή απολιθωματική καταγραφή των προγόνων του ανθρώπου για πάνω από έξι εκατομμύρια χρόνια, με 14 δείγματα προγόνων από τον Australopithecus έως τον Homo sapiens να έχουν ανακαλυφθεί στη χώρα», πρόσθεσε.

Τα 52 απολιθώματα θα εκτεθούν για 60 ημέρες στο πλαίσιο της έκθεσης «Άνθρωποι και οι Προγονοί τους», η οποία θα ανοίξει για το κοινό αργότερα τη Δευτέρα.

Στα εγκαίνια στην Πράγα παραβρέθηκαν επίσης ο Ντόναλντ Τζοχάνσον, που ανακάλυψε τη Λούσι με την ομάδα του, και ο Ζερεσενάι Αλεμσεγκέντ, που ανακάλυψε τη Σέλαμ.

Ο Τζοχάνσον χαρακτήρισε την Αφρική ως τον τόπο όπου «χωριστήκαμε για πρώτη φορά από τους αφρικανικούς πιθήκους, όπου σταθήκαμε όρθιοι για πρώτη φορά, όπου ο εγκέφαλός μας μεγάλωσε, όπου αρχίσαμε να φτιάχνουμε τέχνη και εξειδικευμένα λίθινα εργαλεία, και όπου εμείς, όπως ονομάζουμε τους εαυτούς μας, Homo sapiens, εξελιχθήκαμε».

«Μοιραζόμαστε όλοι κοινή καταγωγή, είμαστε ενωμένοι από το παρελθόν μας. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα για την ανθρωπότητα σήμερα», πρόσθεσε.

Εμπνευσμένη από τους Beatles

Στη σημερινή της μορφή, η Λούσι αποτελείται από απολιθωμένα δόντια, θραύσματα κρανίου, τμήματα της λεκάνης και του μηρού.

Ο απολιθωμένος σκελετός της Λούσι, ύψους 1,1 μέτρου και βάρους 29 κιλών, είχε εγκαταλείψει την Αιθιοπία για τελευταία φορά μεταξύ 2007 και 2013, όταν πραγματοποιούσε περιοδεία σε μουσεία των ΗΠΑ.

Το όνομα της Λούσι προέρχεται από το τραγούδι των Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds», το οποίο άκουγε η ομάδα που την ανακάλυψε μετά την εύρεσή της.

Η Λούσι περπατούσε στα δύο πόδια και πιστεύεται ότι πέθανε σε ηλικία μεταξύ 11 και 13 ετών, ηλικία που θεωρείται ενήλικη για το συγκεκριμένο είδος.

Επί πολλά χρόνια θεωρείτο η αρχαιότερη πρόγονος του ανθρώπου που έχει βρεθεί, έως ότου το 1994 ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία η Άρντι, ένα θηλυκό Ardipithecus ramidus ηλικίας 4,5 εκατομμυρίων ετών.

Το 2001 ανακαλύφθηκε στο Τσαντ ο Toumai, ένα κρανίο ηλικίας έξι έως επτά εκατομμυρίων ετών, υποδηλώνοντας ότι η ανθρώπινη οικογένεια ίσως χρονολογείται πολύ πιο πίσω από ό,τι πιστευόταν.

Σε μελέτη του 2016, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Λούσι είχε δυνατά χέρια, υποδεικνύοντας ότι συχνά αναρριχόταν σε δέντρα και κοιμόταν στα κλαδιά τη νύχτα.

Η ίδια είχε σχετικά αδύναμα πόδια, που δεν χρησιμοποιούνταν για αναρρίχηση και ήταν αναποτελεσματικά για περπάτημα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η ανάλυση ενός κατάγματος σε ένα από τα οστά της έδειξε ότι πιθανότατα πέθανε από πτώση από μεγάλο ύψος.