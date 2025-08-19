Τρεις στιγμές από τη χθεσινή σύνοδο στον Λευκό Οίκο ήταν αρκετές για να αποκαλυφθεί η επίδραση που ασκεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, το οποίο εκτιμά πως, αν και ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν παρών στην Ουάσιγκτον, η επιρροή του ήταν εκεί, χωρίς αμφιβολία. Μάλιστα, το βρετανικό Μέσο θεωρεί πως η επιρροή του Βλαντίμιρ Πούτιν, μερικές φορές, κυριαρχούσε στον χώρο.

Η πρώτη τέτοια στιγμή, κατά το Sky News, έλαβε χώρα στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, καθισμένος δίπλα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν νομίζω πως χρειάζεστε κατάπαυση του πυρός».

Ήταν μια ένδειξη της μεταστροφής του Τραμπ στην προσέγγισή του για την ειρήνη, εκτιμά η ανάλυση, καθώς, τους τελευταίους έξι μήνες, προτεραιότητά του ήταν η κατάπαυση του πυρός, αλλά μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ξαφνικά η κατάσταση έχει αλλάξει, όπως φαίνεται.

«Επιβεβαίωση ότι πλέον βλέπει τον πόλεμο μέσα από τα μάτια της Μόσχας», γράφει το Sky News.

Το δεύτερο στοιχείο ήταν η ίδια η μορφή της συνόδου, με τον Τραμπ να επιστρέφει στο αγαπημένο του στιλ, το ανοιχτό Q&A, όπου μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις.

Στην Αλάσκα, ο Πούτιν δεν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις –πιθανότατα γιατί δεν ήθελε. Εδώ όμως, ο Ζελένσκι δεν είχε επιλογή. Δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων, ώστε να φανεί αν είχε διδαχθεί το μάθημα από την προηγούμενη φορά.

«Ήταν μια ακόμη επίδειξη του ιδιαίτερου στάτους που φαίνεται να αποδίδει ο Τραμπ στον Πούτιν», γράφει το δημοσίευμα.

Το τρίτο στοιχείο ήταν το τηλεφώνημα τους. Αρχικά, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα μιλούσε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου αφού πρώτα συναντούσε τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τελικά όμως η κλήση έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Μια δια ζώσης συνάντηση με επτά ηγέτες διακόπηκε για ένα τηλεφώνημα με έναν -σαν να έπρεπε ο Τραμπ να πάρει πρώτα την έγκριση του Πούτιν πριν συνεχίσει τις συζητήσεις του», εκτιμά το Sky News.

Και συνεχίζει: «Ακόμα δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής πρότασης που ετοιμάζεται, αλλά όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι είναι ένα σχέδιο που έχει χαράξει η Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος παρέχει το χαρτί, αλλά το Κρεμλίνο κρατά την πένα.

Οι στόχοι της Μόσχας μετά τη σύνοδο στον Λευκό Οίκο

Για τη Μόσχα, στόχος είναι πλέον να κρατήσει τον Τραμπ στον δικό της δρόμο προς την ειρήνη, που σημαίνει πρώτα διευθέτηση, ύστερα κατάπαυση του πυρός».

Η Ρωσία, κατά το Sky News, πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσει τους στόχους της, αφού διατηρεί περισσότερη ισχύ όσο συνεχίζονται οι μάχες. Όμως ο Πούτιν γνωρίζει καλά ότι ο Τραμπ είναι ευμετάβλητος και μπορεί εύκολα να αλλάξει γνώμη.

Για να μην επηρεαστούν λοιπόν οι συμπάθειές του και για να διασφαλιστεί ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Ρωσίας θα παραμείνουν άθικτες, η Μόσχα θα προσπαθήσει να κρατά συνεχώς τη φωνή της δυνατή.

Ενδεικτικά, τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να καταδικάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης περί πιθανής αποστολής στρατευμάτων για την επιβολή εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «προκλητική» και «αρπακτική».

Η Μόσχα προσπαθεί να καταπνίξει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τη δύναμη που θέλει περισσότερο την ειρήνη, ενώ το Κίεβο (και η Ευρώπη) εμφανίζονται ως το εμπόδιο.

Ωστόσο, ενώ ο Ζελένσκι έχει συμφωνήσει σε τριμερή συνάντηση, το Κρεμλίνο δεν έχει εγκρίνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για «αναβάθμιση του επιπέδου εκπροσώπησης» στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας. Χωρίς όμως διευκρίνιση σε ποιο επίπεδο.