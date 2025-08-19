Τη στήριξή του στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας το Πεκίνο, στον απόηχο της συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

«Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για την ειρήνη», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, σχολιάζοντας τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον και την προετοιμασία για ενδεχόμενη Σύνοδο Κορυφής ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ