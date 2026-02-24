Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Τρίτη 24/2 με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους που θα πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα σποραδικών βροχών υπάρχει για τη Θράκη μετά το απόγευμα. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 16, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 16, στις Κυκλάδες από 6 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.