Περίπου είκοσι κυβερνήσεις, από αυτή της Βραζιλίας ως αυτή της Σαουδικής Αραβίας, περνώντας από αυτές της Γαλλίας και της Ισπανίας, καταδίκασαν χθες Δευτέρα «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Αυτές οι τελευταίες αποφάσεις εγγράφονται σε οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο και να συνεχιστεί η απαράδεκτη de facto προσάρτηση», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών αυτών.

Στην αρχή του μήνα, το Ισραήλ έλαβε σειρά μέτρων για να αυξήσει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, που κατέχει από το 1967, συμπεριλαμβανομένων τομέων υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής, δυνάμει των ισραηλινοπαλαιστινιακών συμφωνιών του Όσλο, που υπογράφηκαν τα χρόνια του 1990 αλλά θεωρούνται σήμερα κλινικά νεκρές.

«Οι ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν εσκεμμένη και άμεση επίθεση εναντίον της βιωσιμότητας του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών», συνεχίζει η κοινή ανακοίνωση, που καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις» της.

Ανάμεσα στις κυβερνήσεις που προσυπογράφουν είναι αυτές των σκανδιναβικών κρατών, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Ινδονησίας· και ακόμη, οργανισμοί όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Την περασμένη εβδομάδα, 85 κράτη μέλη του ΟΗΕ είχαν ήδη καταδικάσει τα μέτρα του Ισραήλ.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης ουδέποτε σταμάτησε, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων ανεξαιρέτως από το 1967, όμως εντάθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.