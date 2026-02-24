Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στη Μόσχα τη νύχτα της Δευτέρας 23/2 προς Τρίτη, μετά από την «πυροδότηση άγνωστου (εκρηκτικού) μηχανισμού» τον οποίο πυροδότησε «εγκληματίας» που επίσης σκοτώθηκε, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Περί τις 00:05 (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας (…) που έκαναν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα», και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

«Ο δράστης πέθανε επιτόπου», πρόσθεσε 45 λεπτά αργότερα, διευκρινίζοντας ότι αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο, τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται.

Στην αρχική ανακοίνωση, το μοσχοβίτικο παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο «κακοποιός» που ευθύνεται για την έκρηξη διέφυγε, προτού ανασκευάσει στη δεύτερη, αναφέροντας πως έπειτα από «επιτόπια εξέταση», και αφού μελετήθηκε υλικό «από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης», εντοπίστηκε νεκρός.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, συγκαταλέγεται στους κυριότερους της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η ρωσική επιτροπή έρευνας έκανε γνωστό πως άνοιξε ποινικό φάκελο για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.