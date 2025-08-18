Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια απροφύλακτη συζήτηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, «πιάστηκε» από ένα ανοιχτό μικρόφωνο να αποκαλύπτει τις πραγματικές του σκέψεις για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγο πριν ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η άβολη στιγμή συνέβη στην αρχή της συνάντησης, ενώ οι ηγέτες κινούνταν ακόμη στον χώρο. Ο Τραμπ, πιστεύοντας προφανώς ότι δεν ακούγεται, συνομιλούσε με τον Μακρόν όταν ακούστηκε να του λέει: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα. Το καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Η φράση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις υποψίες πολλών αναλυτών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει πως έχει μια ξεχωριστή «χημεία» με τον Πούτιν, η οποία θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το σχόλιο του Τραμπ, το οποίο καταγράφηκε και αναπαράγεται ήδη από τα διεθνή ΜΜΕ, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις και τη στήριξη στην Ουκρανία.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί άμεση παρέμβαση του Τραμπ στο κρίσιμο θέμα της ρωσικής εισβολής, θέτοντας ουσιαστικά ερωτήματα για τον ρόλο του στις μελλοντικές εξελίξεις.