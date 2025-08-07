Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, επικεφαλής των οποίων είναι οι Κούρδοι, δεν συμμορφώνονται με τη συμφωνία, την οποία υπέγραψαν φέτος με την κυβέρνηση της Συρίας για να ενταχθούν στους συριακούς κρατικούς θεσμούς, και οι πρόσφατες συγκρούσεις ανάμεσα στην οργάνωση αυτή και κυβερνητικές δυνάμεις ζημιώνουν την ενότητα της Συρίας, δήλωσε σήμερα πηγή στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση τις SDF, οι οποίες υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει επανειλημμένα δηλώσει πως αναμένει από την οργάνωση να συμμορφωθεί με τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της και την ενσωμάτωσή της στο συριακό κρατικό μηχανισμό.

«Δεν διέφυγε της προσοχής μας ότι η φωνή της τρομοκρατικής οργάνωσης SDF έχει γίνει πιο ισχυρή, καθώς ενδυναμώθηκε από τις συγκρούσεις στο νότο της Συρίας», είπε η πηγή σε δημοσιογράφους στη διάρκεια ενημέρωσης στην Άγκυρα, αναφερόμενη στις μάχες, τον περασμένο μήνα, ανάμεσα σε δυνάμεις των Δρούζων και των Βεδουίνων.

«Οι επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης SDF τις τελευταίες ημέρες στα περίχωρα της Μανμπίτζ και του Χαλεπίου εναντίον της συριακής κυβέρνησης ζημιώνουν την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας», υποστήριξε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ