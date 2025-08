Τουλάχιστον 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, είναι ο νεότερος απολογισμός από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης ολοκληρώθηκαν», επεσήμανε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δυστυχώς 31 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά. Το μικρότερο ήταν μόλις 2 ετών», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Μεταξύ των νεκρών είναι επίσης ένα παιδί έξι ετών και ένας έφηβος 17 ετών», σύμφωνα με τον προσωπάρχη του Ζελένσκι, τον Αντρίι Γιέρμακ.

Η ουκρανική υπηρεσία διάσωσης επεσήμανε από την πλευρά της ότι από τους περισσότερους από 150 τραυματίες, οι 16 είναι παιδιά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που έχουν τραυματιστεί και σκοτωθεί σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου.

