Μια φρικτή οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Τενεσί, όπου ένα κοριτσάκι 7 μηνών εντοπίστηκε ζωντανό στην αυλή αγνώστου, έπειτα από μια φονική επίθεση που κόστισε τη ζωή στους γονείς της, τη γιαγιά της και τον έφηβο θείο της.

Σύμφωνα με τις Αρχές και όπως μεταδίδει το The Bellingham Herald επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Ντάιερ, το βρέφος βρέθηκε μόνο και χωρίς τραυματισμούς την Τρίτη, γύρω στις 3:10 μ.μ., σε αυλή κατοικίας στην περιοχή Τάιγκρετ του Τενεσί. Ένα άγνωστο βαν φέρεται να άφησε το παιδί στην μπροστινή αυλή ενός «τυχαίου προσώπου», σύμφωνα με τη nypost.

