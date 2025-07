Ο σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών ανοικτά της Ρωσίας σημειώθηκε σε αυτό που είναι γνωστό ως «ρήγμα πολύ μεγάλης ώσης» («megathrust fault») όπου η πιο συμπαγής πλάκα του Ειρηνικού ολισθαίνει κάτω από την πιο ελαφριά πλάκα της Βόρειας Αμερικής, δήλωσαν επιστήμονες.

Η πλάκα του Ειρηνικού είναι σε κίνηση, καθιστώντας την περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα ανοικτά των ακτών της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου σημειώθηκε, ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιους σεισμούς — και μεγαλύτεροι μετασεισμοί δεν μπορούν να αποκλειστούν, είπαν.

Με το επίκεντρό του κοντά στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός μετά το καταστροφικό γεγονός Τοχούκου το 2011, που προκάλεσε τσουνάμι και κατέστρεψε τον πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας Φουκουσίμα Νταϊιτσί.

«Η σεισμική ζώνη της Καμτσάτκα είναι μία από τις πιο ενεργές ζώνες υποβύθισης γύρω από το Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού, και η πλάκα του Ειρηνικού κινείται δυτικά περίπου 80 χιλιοστά τον χρόνο», δήλωσε ο Ρότζερ Μούσον, ομότιμος ερευνητής στο Βρετανικό Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Τα γεγονότα υποβύθισης, κατά τα οποία μία πλάκα ωθεί κάτω από μία άλλη, είναι ικανά να προκαλέσουν πολύ ισχυρότερους σεισμούς από τα «strike slips», όπως αυτό που έπληξε τη Μιανμάρ τον Μάρτιο, όπου οι πλάκες ακουμπούν οριζόντια η μία την άλλη σε διαφορετικές ταχύτητες.

🚨 BREAKING: Shocking scenes as the 8.8 magnitude earthquake near Russia's Kamchatka Peninsula shook Antsiferov Island, panicked sea lions were caught on video diving into the ocean to escape falling rocks. The quake sent shockwaves through land and sea as terrified tourists… pic.twitter.com/EsxXxXqoaU