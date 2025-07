Χιλιάδες μυρμήγκια έχουν εντοπιστεί να επιπλέουν στα νερά των πλημμυρών μέσα στην πόλη του Τέξας και να σχηματίζουν σχεδίες χρησιμοποιώντας τα σώματά τους με τους κατοίκους να αναφέρουν τώρα την απίστευτη συμπεριφορά.



Το KXAN Austin ανέβασε στο X ένα βίντεο που τράβηξε ο κάτοικος του Όστιν, Ντέιβιντ Τοντ, με τα μικρά ζωάκια, τα οποία φαίνονται φωλιασμένα σε ένα μεγάλο σύμπλεγμα στα νερά της λίμνης Τράβις.

Have you seen fire ant rafts in floodwaters? This one was drifting on Lake Travis. When underground nests flood, fire ants link their legs and jaws together to create buoyant, self-assembled mounds. https://t.co/gQt2JIorec pic.twitter.com/029Ha17x8M