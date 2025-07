Η 31831, τμήμα του 54ου Συντάγματος Μηχανοκίνητου Πεζικού της Ρωσίας, έχει γίνει συνώνυμο της αγριότητας και της διαφθοράς μέσα στον ρωσικό στρατό.

Στο μέτωπο του Ντονέτσκ, εκεί όπου οι απώλειες είναι καθημερινότητα, στρατιώτες περιγράφουν τον εαυτό τους ως «αναλώσιμους», αντιμετωπιζόμενους σαν «κρέας» που στέλνεται χωρίς αξία στον θάνατο.

Οι οικογένειες των στρατιωτών συγκλονισμένες μιλούν για συνθήκες κόλασης, όπου οι άνδρες τους πεθαίνουν σαν κατσαρίδες που τους πάτησε παντόφλα. Η αγανάκτηση φτάνει ως το Κρεμλίνο, με απελπισμένες εκκλήσεις προς τον ίδιο τον Βλάντιμιρ Πούτιν να αποπέμψει τον διοικητή της μονάδας, Ταγματάρχη Πετροσιάν Ογκανές.

Σύμφωνα με καταγγελίες και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ρωσικά κοινωνικά δίκτυα, οι στρατιώτες που παραβαίνουν τους κανόνες – όπως η κατανάλωση αλκοόλ – δένονται γυμνοί σε πασσάλους και αναγκάζονται να κοιμούνται στο έδαφος. Άλλοι χτυπήθηκαν με… ανεμιστήρα, ενώ κάποιοι φυλακίστηκαν σε ηλεκτροφόρα κλουβιά για παραδειγματισμό.

Russian military unit 31831 in the Rostov region, where the combatant Petrosyan Oganes Shakhnazarovych and the chief of staff of the battalion Shek Alexey Alexandrovych conduct "educational work" with the personnel. pic.twitter.com/YIAx2AHtTQ