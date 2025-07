Περίπου 400 drones και 18 πυραύλους εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ζήτησε από τους δυτικούς εταίρους της χώρας του να επιβάλουν «πιο γρήγορα» κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τη Ρωσία», κατήγγειλε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν πιο γρήγορα και η πίεση στη Ρωσία θα πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρή ώστε να νιώσει πραγματικά τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας της», πρόσθεσε.

Last night, Russia launched a massive combined strike that lasted nearly 10 hours. 18 missiles, including ballistic ones, and around 400 attack drones were used — nearly 200 of them were "shaheds."



The main target of the attack was Kyiv and the region. Chernihiv, Sumy, Poltava,… pic.twitter.com/jtBo0YYQ8d