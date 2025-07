Ένα ακόμη φονικό περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει το Σικάγο, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 16 τραυματίες.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, άγνωστοι δράστες μέσα από διερχόμενο αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον του πλήθους που αποχωρούσε από το νυχτερινό κέντρο Artis Lounge, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνολικά 19 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, εκ των οποίων οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη στιγμή που ολοκληρωνόταν εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ του ράπερ Mello Buckzz, με δεκάδες θαμώνες να βρίσκονται στον δρόμο μπροστά από το κατάστημα.

Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα των δραστών, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Mass shooting in Downtown Chicago, Illinois: Up to 12 people shot at 311 W Chicago Ave.



CPR underway for multiple victims as local hospital declares mass casualty emergency.



Incident occurred at a nightclub, with reports of at least one fatality. Police investigating, no… pic.twitter.com/lUKDAQ6MR6