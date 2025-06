Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δολοφονήθηκε ο Hakham Muhammad Issa Al-Issa—ένας από τους ιδρυτές του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Issa ηγήθηκε της συγκέντρωσης, της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού των δυνάμεων της Χαμάς της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

🔴 ELIMINATED: eliminated Hakham Muhammad Issa Al-Issa—one of the founders of Hamas’ military wing.



Issa led Hamas’ force build-up, training, and planned the October 7 massacre. As Head of Combat Support, he advanced aerial & naval attacks against Israelis.



The IDF & ISA will…