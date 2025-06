Viral έχει γίνει το σχόλιο που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενοι στον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Μαρκ Ρούτε παρομοίωσε τις δύο χώρες με «δύο παιδιά που τσακώνονται στην αυλή ενός σχολείου, τα οποία δεν μπορείς να σταματήσεις».

Τότε ο Ρούτε σχολίασε «και μετά ο μπαμπάκας (αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο) πρέπει να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για να τους κάνει να σταματήσουν».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τραμπ «έπιασε» το σχόλιο του Μαρκ Ρούτε και απάντησε: «Πρέπει να χρησιμοποιείς σκληρή γλώσσα, πού και πού, πρέπει να χρησιμοποιείς μια συγκεκριμένη λέξη».

