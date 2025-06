Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους μετά τη συνάντηση με τον Ιρανό ΥΠΕΞ στη Γενεύη ότι «συζητήσαμε τρόπους για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Μετά τη συνάντηση, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε μέσω του “Χ”, ότι οι συζητήσεις με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ήταν «άμεσες και ειλικρινείς» και προσθέτει: «Η Τεχεράνη γνωρίζει τί διακυβεύεται. Η κλιμάκωση δεν θα ωφελούσε κανέναν. Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές τις διαπραγματεύσεις».

Direct &honest discussions with @araghchi today together with @jnbarrot @JoWadephul& @DavidLammy



Concerns are always best addressed face-to-face



Tehran knows what’s at stake. Escalation would benefit no one. We must keep negotiations open



Statement → https://t.co/TStpkYbKkt pic.twitter.com/21cxW49ZhH