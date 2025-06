Αεροσκάφος που μετέφερε 20 ανθρώπους συνετρίβη την Κυριακή στην αμερικανική πολιτεία του Τενεσί, με αρκετούς επιβάτες να μεταφέρονται με ελικόπτερα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

VIDEO: Scenes from the Tennessee site where Dale Earnhardt Jr.'s plane crashed https://t.co/C5yM69h8pY pic.twitter.com/gV43yIeKeB — Tennessean (@Tennessean) August 15, 2019

“Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 16 έως 20 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό”, έγραψε στην πλατφόρμα X αστυνομική περίπολος υπεύθυνη για την οδική ασφάλεια σε αυτή τη νότια πολιτεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι βοήθησε τις αρχές επιβολής του νόμου “στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους”.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/fAeAa72Wxc — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025

“Ορισμένοι (επιβάτες) μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε κοντινά νοσοκομεία” πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση των ομάδων διάσωσης συνεχίζεται.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες δείχνουν ένα μικρό λευκό αεροπλάνο κατεστραμμένο στο έδαφος. Ένα από τα φτερά φαίνεται να έχει αποκοπεί και η ουρά του αεροσκάφους φαίνεται να έχει σπάσει.

A skydiving plane crashed near Tullahoma Airport, about 70 miles southeast of Nashville, TN, just after noon today.



It hit trees and came down hard near the Beechcraft Museum.



Onboard were around 16 to 20 people.



4 were hospitalized. 2 have critical injuries. The others were… pic.twitter.com/YSx37OpOIx — Scott (@RandomHeroWX) June 8, 2025

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, η FAA, επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι το αεροσκάφος, ένα Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, συνετρίβη λίγο μετά την αναχώρησή του από το περιφερειακό αεροδρόμιο της Τουλαχόμα, στο Τενεσί, γύρω στις 12.45 τοπική ώρα (20.45 ώρα Ελλάδας) της Κυριακής”.

“Είκοσι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο”, διευκρίνισε, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο χρησιμοποιείτο για την εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών.