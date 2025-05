«307 ουκρανοί στρατιώτες επέστρεψαν στην πατρίδα τους σήμερα κατά την ανταλλαγή αιχμαλώτων που συμφωνήθηκε με τη Ρωσία» ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Another 307 Ukrainian defenders are home. Today is the second day of the 1,000-for-1,000 exchange that we managed to negotiate in Türkiye. In just these two days, 697 people have been brought home. We expect the process to continue tomorrow.



Among those who returned today are… pic.twitter.com/2lfgtsgNlW