Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σημειώθηκε σε κατάστημα στο Weymouth του Dorset, όταν μια γυναίκα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να χρησιμοποιεί το πολύ κοντό της φόρεμα ως αντιπερισπασμό, για να κλέψει κοσμήματα αξίας έως και 1.000 λιρών, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η γυναίκα, φορώντας ένα πράσινο μίνι φόρεμα, φάνηκε να σκύβει επανειλημμένα στα χαμηλά ράφια, αποκαλύπτοντας τα οπίσθιά της και αποσπώντας έτσι την προσοχή του προσωπικού. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ian Lambert, 62 ετών, δήλωσε ότι απέφυγε να την κοιτάξει για να μην κατηγορηθεί ως «ανώμαλος». Ωστόσο, όταν αργότερα είδε πλάνα από τις κάμερες, κατάλαβε ότι η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε αυτές τις στιγμές για να γεμίσει την τσάντα της με κοσμήματα και συλλεκτικά νομίσματα.

Η γυναίκα ευχαρίστησε το προσωπικό και απολογήθηκε που δεν αγόρασε κάτι, αποδείχτηκε όμως ότι είχε ήδη αφαιρέσει πολλά αντικείμενα. Τα κλοπιμαία ανήκαν σε μεμονωμένους πωλητές που συνεργάζονται με το κατάστημα και η ζημιά δεν έχει υπολογιστεί ακόμη πλήρως. Ο Lambert τόνισε ότι δεν ήταν το κατάστημα που ζημιώθηκε, αλλά απλοί άνθρωποι που προσπαθούν να βγάλουν τίμια τα προς το ζην.

Ο ιδιοκτήτης έβαλε αφίσες σε όλη την πόλη για να αναγνωριστεί η κλέφτρα και να προειδοποιηθούν άλλα καταστήματα, όμως πολλές αφίσες αφαιρέθηκαν, κάτι που του δημιουργεί υποψίες ότι κάποιοι προσπαθούν να προστατεύσουν την ταυτότητά της. Ωστόσο, δεν ανέφερε το περιστατικό στην Αστυνομία, καθώς –όπως είπε– στο παρελθόν δεν έλαβε καμία βοήθεια για παρόμοια συμβάντα.

