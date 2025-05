Ο πρώην Καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ νυν Πάπας Λέων ΊΔ (Leo XIV) , μέλος του Τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου και Έπαρχος του Δικαστηρίου για τους Επισκόπους, καθώς και Αρχιεπίσκοπος-Επίτιμος Επίσκοπος του Τσικλάγιο, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1955 στο Σικάγο, Ιλλινόις, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υποψηφιότητά του είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του ρόλου του στην Τάξη του Αγίου Αυγουστίνου κατά τη διάρκεια καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης.

Ενώ συχνά λέγεται ότι οι καρδινάλιοι εκλέκτορες θα απέφευγαν πάντα να επιλέξουν έναν πάπα από τις ΗΠΑ, λόγω της υπερμεγέθους παγκόσμιας πολιτικής επιρροής της Αμερικής, η μακρά εμπειρία του Πρεβόστ στο Περού μπορεί να μετρίασε αυτούς τους φόβους μεταξύ των εκλεκτόρων, με αποτέσμα ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ να γίνει ο πρώτος Πάπας με καταγωγή απο την Αμερική.



Το 1977 εισήλθε στο Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου στην επαρχία της Παναγίας του Καλό Συμβούλου, στο Σαιντ Λούις, και στις 29 Αυγούστου 1981 έδωσε τους πανηγυρικούς του όρκους. Ολοκλήρωσε τις θεολογικές του σπουδές στην Καθολική Θεολογική Ένωση του Σικάγου, λαμβάνοντας δίπλωμα θεολογίας.

Σε ηλικία 27 ετών, εστάλη στη Ρώμη από το Τάγμα για να σπουδάσει κανονικό δίκαιο στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Θωμά Ακινάτη (Angelicum). Χειροτονήθηκε ιερέας στις 19 Ιουνίου 1982 και απέκτησε την άδειά του το 1984. Στη συνέχεια, ανέλαβε υπηρεσία στην αποστολή του Τσουλουκάνας στην Πιούρα, στο Περού, κατά τα έτη 1985-1986.

Το 1987 αναγορεύτηκε διδάκτωρ με τη διατριβή του σχετικά με τον ρόλο του τοπικού ηγουμένου στο Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου. Την ίδια χρονιά, εξελέγη διευθυντής επαγγελμάτων και διευθυντής των αποστολών της Αυγουστιανής επαρχίας «Μητέρα του Καλό Συμβούλου» στο Ολίμπια Φιλντς, Ιλλινόις.

Το 1988, εστάλη στην αποστολή του Τρουχίγιο ως διευθυντής του κοινού προγράμματος εκπαίδευσης για τους Αυγουστιανούς υποψήφιους στα Βικαριάτα του Τσουλουκάνας, του Ικίτος και του Απουρίμακ. Εκεί υπηρέτησε ως ηγούμενος της κοινότητας (1988-1992), διευθυντής εκπαίδευσης (1988-1998) και δάσκαλος των ορκισμένων (1992-1998). Στην αρχιεπισκοπή του Τρουχίγιο διετέλεσε δικαστικός βικάριος (1989-1998) και καθηγητής κανονικού, πατερικού και ηθικού δικαίου στο Μείζον Σεμινάριο «San Carlos e San Marcelo».

Το 1999, εξελέγη επαρχιακός ηγούμενος της επαρχίας «Μητέρα του Καλό Συμβούλου» στο Σικάγο. Μετά από δυόμισι χρόνια, η τακτική γενική Σύνοδος τον εξέλεξε γενικό ηγούμενο, μια θέση στην οποία επανεξελέγη στην τακτική γενική Σύνοδο του 2007.

Τον Οκτώβριο του 2013, επέστρεψε στην επαρχία του στο Σικάγο για να υπηρετήσει ως δάσκαλος των ορκισμένων και επαρχιακός βικάριος. Στις 3 Νοεμβρίου 2014, ο Πάπας Φραγκίσκος τον διόρισε αποστολικό διαχειριστή της επισκοπής του Τσικλάγιο στο Περού, αναβιβάζοντάς τον και αναθέτοντάς του την τιμητική επισκοπή της Σούφαρ. Στις 7 Νοεμβρίου ανέλαβε την κανονική κατοχή της επισκοπής παρουσία του αποστολικού νούντσιο Τζέιμς Πάτρικ Γκριν, και χειροτονήθηκε επίσκοπος στις 12 Δεκεμβρίου, εορτή της Παναγίας της Γουαδελούπης, στον καθεδρικό ναό της επισκοπής του. Υπηρέτησε ως επίσκοπος του Τσικλάγιο από τις 26 Νοεμβρίου 2015. Τον Μάρτιο του 2018, έγινε δεύτερος αντιπρόεδρος της Επισκοπικής Συνέλευσης του Περού.

