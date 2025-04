Το Γραφείο Μετανάστευσης του Βερολίνου ενημέρωσε τρεις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν Αμερικανό ότι πρόκειται να απελαθούν από τη Γερμανία αυτή την εβδομάδα, λόγω φερόμενων ενεργειών τους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι υποθέσεις τους δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί.

Οι τέσσερις διαδηλωτές – δύο από την Ιρλανδία, ένας από την Πολωνία και ένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες – έλαβαν ειδοποιήσεις τον περασμένο μήνα να εγκαταλείψουν τη Γερμανία έως τις 21 Απριλίου, διαφορετικά θα απελαθούν. Το Γραφείο Μετανάστευσης του Βερολίνου ανέφερε ότι οι εν λόγω αποφάσεις σχετίζονται με διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου τον Οκτώβριο του 2024.

Germany has banned pro-Palestine protests…. this did not stop thousands in Berlin standing in solidarity with Palestine…🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/86L6nHR07N

Σύμφωνα με το Al Jazeera, oι γερμανικές αρχές αναφέρουν ότι οι ακτιβιστές διέσπειραν «αντισημιτικό μίσος» ενώ κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα όπως αντίσταση κατά της αρχής, φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Η γερμανική προσπάθεια απέλασης διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον τρόπο που η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίστηκε φοιτητικές κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στις ΗΠΑ. Υπάρχουν ανησυχίες ότι, περιορίζοντας την ελευθερία μετακίνησης των τριών Ευρωπαίων πολιτών, οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται να συγκρούονται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που προστατεύει την ελεύθερη μετακίνηση ως θεμελιώδες δικαίωμα.

Σε email του προς το αμερικανικό δίκτυο NPR, ο εκπρόσωπος του Γραφείου Μετανάστευσης, Μάρκους Γιάνκε, επιβεβαίωσε ότι ανακλήθηκαν οι άδειες παραμονής τεσσάρων «φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών» σε σχέση με διαμαρτυρία κατά την οποία «κουκουλοφόροι εισήλθαν σε πανεπιστημιακό κτίριο και προκάλεσαν φθορές, μεταξύ άλλων και με γκράφιτι».

Germany is on the wrong side of history….again.



German police use extreme violence to evict the Pro Palestine camp outside the German parliament. pic.twitter.com/uZ6lGC9AqA