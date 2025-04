Οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον λιμένα στον οποίο βρίσκονταν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στην Υεμένη είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αντάρτες Χούθι, στη φονικότερη επιδρομή από την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας πριν από 15 μήνες εναντίον του κινήματος αυτού, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της εμπόλεμης Υεμένης, έκαναν λόγο χθες βράδυ για νέους βομβαρδισμούς, που απέδωσαν στις ΗΠΑ, με στόχο την πρωτεύουσα Σανάα και τα περίχωρά της, υπό τον έλεγχό τους.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως στοχοποίησαν και «κατέστρεψαν» το λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), στα χέρια των Χούθι.

Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν «να εξαλειφθεί αυτή η πηγή καυσίμων για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι και να στερηθούν παράνομα έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις ενέργειες των Χούθι για να κατατρομοκρατείται ολόκληρη την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Ο απολογισμός των θυμάτων των αμερικανικών πληγμάτων στο λιμάνι «ανήλθε σε 80 νεκρούς και 150 τραυματίες», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα των ανταρτών, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

