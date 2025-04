Αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικής σημασίας πετρελαϊκού λιμανιού στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 100, έγινε σήμερα γνωστό από τους Χούθι, στη φονικότερη επίθεση έως τώρα μετά την έναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον αυτών των ανταρτών που στηρίζει το Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως πραγματοποίησε βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την «καταστροφή» του λιμανιού Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

«Ο απολογισμός της αμερικανικής επίθεσης ανήλθε σε 58 μάρτυρες και 126 τραυματίες», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Al-Massirah επικαλούμενο τις τοπικές αρχές στη Χοντάιντα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 102 τραυματίες.

Το Al-Massirah πρόβαλε σήμερα νυχτερινά πλάνα όπου διακρίνονται πτώματα να κείτονται στο έδαφος, όπως και διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες σε φορεία.

BREAKING: 🇾🇪🇺🇸



17 people have been killed, and dozens wounded after American warplanes bombed the Ras Issa oil port in Hodeidah Yemen. Many of the casualties are port employees.



Trump is killing innocent civilians so that Netanyahu can continue killing kids pic.twitter.com/rZDBS9I5Uh